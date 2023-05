Must read: Sparen elders levert meer op

Plus: Amerikaans Congres speelt met vuur, tech is weer in, slimmer beleggen met AI, Nederland verplaatst zijn goud, en veel meer.

Amerikaans schuldenplafond: overgekookte melk ruikt niet lekker

De markten lijken de dans rond de Amerikaanse schuldenpot al zo vaak gezien te hebben dat het een soort ritueel is geworden. Nou ja, de giftige sfeer in het Congres zou het ditmaal moeilijk kunnen maken om een oplossing voor het schuldenplafond te vinden. Scherpe column van senior portfoliomanager Volker Schmidt van Ethenea.

Column Jan-Willem Nijkamp, getiteld Het Congres speelt met vuur. "Een wanbetaling door de Amerikaanse overheid heeft desastreuze gevolgen. Dat plafond wordt heus wel verhoogd. Het echte risico is echter de enorme onzekerheid die eraan voorafgaat. Het kan forse schade aan de beurzen berokkenen. Zeker gezien de huidige fragiliteit van het financiële stelsel."

Verhoog dus het Amerikaanse schuldenplafond!

Yellen: U.S. faces 'widespread suffering' if debt limit not raised https://t.co/gyBBkZnwuD — POLITICO (@politico) May 16, 2023

Weinig zorgen over de Amerikaanse economie

Mocht de VS in een recessie terechtkomen, dan zal het herstel sterker zijn dan tijdens eerdere recessies, zo verwacht econoom Jared Franz van Capital Group.

Tech is in, grondstoffen zijn uit

Tech is a really crowded trade pic.twitter.com/ZyshGRD7Ro — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) May 17, 2023

"Het einde van ambiguïteit heeft altijd een prijs"

Fondsmanager Enguerrand Artaz van de Franse vermogensbeheerder LFDE ziet tal van tweedelingen in de economische dynamiek en in de markten. Daar komt binnen afzienbare tijd een einde aan, helaas met de nodige pijn, zo schrijft hij in zijn nieuwste column.

DNB overweegt strengere liquiditeitseis banken

Om te voorkomen dat de Amerikaanse bankruns de oceaan oversteken, denken Europese toezichthouders er over na om de liquiditeitseis van banken te verhogen. Dat stelt Steven Maijoor (Hoofd Toezicht bij De Nederlandsche Bank) tegenover de Tweede Kamer.

Wat betreft ChatGPT en andere AI-programma's

Wat kunnen beleggingsprofessionals daarmee? In dit Amerikaanse artikel wordt daar antwoord op gegeven.

Wat te denken van crypto's?

Crypto’s zijn eerst en vooral een speculatieve activa schrijft Thomas De Fauw, analist multi-asset fondsen bij Morningstar Benelux. Goed verhaal.

Sell in May and go away?

Jim O'Neill voor Project Syndicate: "While investors should never let rules of thumb override financial fundamentals, there are times when the fundamentals can become quite hazy. In fact, recent inflation figures and other high-frequency indicators suggest that we are in such a period right now."

Rijker met aandelen

“If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.” - Warren Buffett pic.twitter.com/apCyIhSEYj — Compounding Quality (@QCompounding) May 17, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Zo slecht doet de Nederlandse economie het niet

Ondanks de bbp-daling in het 1e kwartaal was de bbp-volumegroei sinds eind 2019 het hoogst in Nederland van de grotere eurolanden. pic.twitter.com/Ag9T36yfEC — Wim uit Voorhout (@wbcs99twit) May 16, 2023

Gevalletje Incesave?

Spaarrente van 4% bij Italiaanse bank voor 3-jarig deposito via spaarplatform in Nederland – je valt wel onder Italiaans garantiestelsel https://t.co/wR3Uzb2V1z — Business Insider Nederland (@BINederland) May 16, 2023

Er is een concept landbouwakkoord

De landbouw in Nederland wordt in de toekomst volledig duurzaam, zo min mogelijk belastend voor het milieu dus. Alle producten in Nederlandse supermarkten moeten straks voldoen aan een nieuwe norm. Daardoor stijgt de prijs van producten, maar krijgt de boer een betere vergoeding. Daarnaast worden boeren in de toekomst ook verantwoordelijk voor natuurbeheer en krijgen zij daar ook een beloning voor. RTL Z bericht.

Nederland verplaatst zijn goud

Gisteren was het zover: de laatste #goudstaven met een totale waarde van 10,4 miljard euro werden overgebracht naar ons nieuwe DNB Cashcentrum in ??Zeist waar het veilig ligt opgeslagen. Een zwaarbeveiligde operatie, waar we je graag een inkijkje in geven. pic.twitter.com/e4NTSs8P11 — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) May 16, 2023

