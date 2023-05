Must read: Als dividend niet langer veilig is

Wachten op de recessie die niet komt

Terwijl de indicatoren overal rood knipperen, is er van een recessie in de VS en Europa nog geen sprake. Gaat die alsnog komen? Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen neemt het laatste macro-nieuws met u door.

Gisteren kwam de Empire Manufacturing Index (rood) uit.

Dat belooft niet veel goeds voor de Amerikaanse economie. pic.twitter.com/98Gk0SpUCg — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 16, 2023

U bent toch bang voor een recessie?

Koop dan kreditwaardige obligaties. "While high-quality bonds won’t diversify equities in every market environment (see: 2022), they have historically been reliable in periods of economic weakness." Goede analyse.

Nederlandse economie krimpt in eerste kwartaal 2023 met 0,7 procent

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het volume van het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. In het vierde kwartaal steeg het bbp met 0,4 procent. De krimp in het eerste kwartaal is vooral toe te schrijven aan een daling van het handelssaldo en aan een grotere onttrekking aan de voorraden.





Bedrijfsobligaties: The Good, the Bad and the Ugly

De vooruitzichten voor bedrijfsobligaties zijn volgens Schroders in twee van de drie scenario's behoorlijk goed. Een negatief rendement valt alleen te verwachten in het geval van een recessie én stug hoge inflatie.

Beleggingsprofessionals zijn optimistisch

Soft Landers going hard pic.twitter.com/sxHuAeZGTN — Callum Thomas (@Callum_Thomas) May 16, 2023

Dollar blijft stabiel

We wijzigen onze EUR/USD-prognose voor eind 2024 naar 1,10 (van 1,16). Wij denken dat er geen opwaarts potentieel meer is vanwege onze visie op het monetaire beleid van de Fed en de ECB in vergelijking met de marktverwachtingen. Lees meer:https://t.co/ztBaffm5sI — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 15, 2023

Kan de VS binnenkort zijn schulden niet meer betalen?

Democraten en Republikeinen lijken het vooralsnog niet met elkaar eens te worden over een verhoging van het wettelijke schuldenplafond in de VS. Als de impasse blijft bestaan, dan dreigt het land zijn schulden niet terug te kunnen betalen. Moet u zich zorgen maken over uw beleggingsportefeuille? Onderwijl loopt het Amerikaanse consumentenvertrouwen ook terug.

Als dividend niet langer veilig is

Een aantal grote beursgenoteerde bedrijven in Europa zal naar verwachting hun dividend sneller verhogen dan de vrije kasstroom die ze kunnen genereren stijgt. Dat kan voor de lange termijn gevaarlijk zijn. Welke aandelen lopen gevaar?

Beste Japanfondsen

Japanse aandelen behaalden over de eerste vier maanden van 2023 een rendement van bijna 10 procent in Japanse yen. Omdat de Japanse yen devalueerde, resteerde in euro’s echter maar een plus van slechts 3 procent. Dat betekende underperformance versus andere ontwikkelde markten. Goed geleide fondsen leverden meer op. Morningstar analyseert.

Vooral consument draagt Chinese economie

#China's consumer side of the economy is recovering reasonably well. But the industrial/property side is lagging.



Industrial production was up 5.6% from a year ago in April, against 10.9% expected.



Property investment was down 6.2%, worse than expected. Property investment has… pic.twitter.com/NmK6qjDoNf — jeroen blokland (@jsblokland) May 16, 2023

Technologie lost risico bankencrisis op

Jan Eeckhout voor Project Syndicate: "Following the latest banking crisis, monetary authorities should seriously consider how modern digital technologies could be used to avert such problems in the future. A central bank digital currency would both eliminate many barriers to financial transactions and end the risk of bank runs once and for all."

Onderwijl is de huidige bankencrisis in de VS nog niet voorbij. "I do believe that there are more dominos waiting to fall in the US banking business, with banks that have grown the most in the last few years at the most risk, but I also believe that unlike 2008, this crisis will be more likely to redistribute wealth across banks than it is to create costs for the rest of us."

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Met de gasprijs gaat het de goede kant op

European natural gas prices dropped another 2% to €32/MWh, lowest level since Summer 2021. pic.twitter.com/bvpPua7xK5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 15, 2023

Verkiezingswinst Erdogan zal Turkse economie ernstig schaden

Op naar de tweede ronde!

The market thinks -- correctly in my view -- that an Erdogan victory would increase the risk that Turkey ends up defaulting on its (non-trivial) stock of dollar bonds ...



1/https://t.co/AgdVA00kWA — Brad Setser (@Brad_Setser) May 15, 2023

Amsterdam zou toch de Europese fintechhoofdstad worden?