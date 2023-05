Must read: Bodem chipcyclus bereikt

Pimco heeft een sterke voorkeur voor obligaties

Pimco, 's werelds grootste obligatiebelegger, heeft een sterke voorkeur voor ... obligaties. Deze zijn het best bestand in het basisscenario waarbij de Fed stopt met renteverhogingen, de rente daarna lange tijd gelijk houdt en er een recessie optreedt. Dat is voor aandelen een slecht scenario.

ECB gaat ook lang pauzeren

ECB seen keeping rates high for longer amid sticky core prices https://t.co/AwMPxY1F8C via @weberalexander pic.twitter.com/jrwiRMwGXd — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) May 15, 2023

Europees bankentoezicht schiet tekort

De Europese Centrale Bank (ECB), die toezicht houdt op de grootste banken in de Eurozone, schiet daarin op een aantal fronten tekort. De eisen die de ECB stelt aan banken worden niet consequent toegepast en de toezichthouder verscherpte de eisen ook niet bij banken die structureel zwak scoren. Dat concludeert de Europese Rekenkamer (ERK), de onafhankelijke controleur van de Europese financiën.

Krimp? Welke krimp?

Column Martine Hafkamp van Fintessa: "Veel beleggers maken zich op voor een naderende recessie. Ook grote huizen hebben een deel van hun beleggingsgeld van tafel gehaald, omdat zij mindere tijden verwachten. Natuurlijk zijn er onzekerheden, maar er zijn ook veel lichtpuntjes te bespeuren."

De beleggingsvoorkeuren van JP Morgan

Na een meevallend cijferseizoen twee tips van Vincent Juvyns van JPMorgan voor de komende maanden, waarin de risico’s zich opstapelen https://t.co/HIw9SIWIz5 — ABM Financial News (@abmfn_bp5) May 14, 2023

De bodem van de chipcyclus is bereikt

Samsung boekte in het voorbije kwartaal zijn slechtste operationele resultaten in 14 jaar. Erger nog is dat het bedrijf aankondigde dat het de productie de komende tijd flink gaat verlagen. Dat belooft weinig goeds voor de bredere chipindustrie, of hebben we het ergste nu wel gehad. Morningstar bericht.

Onrust of niet, Amerikaanse banken beleven topkwartaal

Amerikaanse banken hebben in het eerste kwartaal van dit jaar samen maar liefst een winst van $80 miljard geboekt. Een opmerkelijk resultaat, het bancaire nieuws uit Amerika dat de afgelopen maanden overwaaide draaide immers vooral om faillissementen.

Wel of niet in Coco's

Rob Thomas, obligatie-analist bij T. Rowe Price, wacht nog even af hoe de markt van AT1-obligaties beweegt na de Credit Suisse fiasco. Tot meer duidelijk is, selecteert T. Rowe Price op de secundaire markt Coco's van de beste kwaliteit.

Nederlandse schulden zijn niet het probleem

Schulden in Italië (rood) zijn te hoog en dalen niet. Maar Frankrijk (paarse lijn) is minstens zo zorgwekkend. Deze lijn is almaar aan het stijgen.

Staatsschuld in percentage economie.

O, ja het lijntje onderaan, onder de Maastricht criteria, is Nederland. pic.twitter.com/0e3Ceecme9 — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 14, 2023

VS heeft meer dan een schuldenprobleem

Michael R. Strain voor project Syndicate: "The latest debt-ceiling drama playing out in Washington is more worrying than usual. Even if President Joe Biden and congressional Republicans come to terms, the economic and financial damage could be severe, especially if the world loses patience with a US political system that appears to lack adequate guardrails."

Verhoging Amerikaans schuldenplafond is nog niet geregeld

Who is right, Mr. (Bond) Market or Mr. (Stock) Market? CDS prices jump as fears of a US debt default are mounting w/the deadline to lift the borrowing limit looms. But stock market investors remain complacent as the low Vix shows. pic.twitter.com/xiZLTb77Yo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 14, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Uitslag Turkse verkiezingen bepaalt waarde lire

"If the opposition emerges victorious, the lira will begin to see some strengthening, at least initially. “It will mean that the central bank of Turkey regains its independence, that they will be allowed full mandate to pursue traditional economic policies." CNBC heeft het verhaal. We krijgen dus een tweede ronde.

Erdogan and Kiliçdaroglu locked in tight race for Turkish presidency. #Turkey’s presidential election has turned into one of the world’s most important pol contests this year b/c of massive implications for future of democracy in NATO member of 85mln people.… pic.twitter.com/dSlBgGN6Ag — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 15, 2023

