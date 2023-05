Must read: Geldkraan VS staat wijd open

De Amerikaanse overheid geeft geld uit als water in aanloop naar het schuldplafond. Dat is niet slim. Plus: wat doen aandelen na een renteverhoging en een nieuwe ronde in de AI-wedloop.

Veel hoger rendement op staatsobligaties

BNP Paribas AM heeft de langetermijnverwachtingen voor aandelen en obligaties flink opgeschroefd. Voor staatsobligaties is de huidige situatie exceptioneel. Het rendement de komende vijf jaar belooft veel hoger te worden dan wat verwacht mag worden over de komende 10-20 jaar.

Grafiek van Daalder: Wat doen aandelen na een laatste renteverhoging?

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: de historische aandelenreactie op een een laatste renteverhoging.

The US government continues to spend money like a drunken sailor w/ the budget deficit widening to $1.9 trillion. This is occurring when the economy is still in an expansion with the Unemployment Rate at a 54-year low of 3.4%. What happens to the deficit when a recession hits? pic.twitter.com/yQK7HOICa9 — Charlie Bilello (@charliebilello) May 11, 2023

Terugblik op cijferseizoen: inflatie allesbepalend

Met zowel een energiecrisis als een bankencrisis nog vers in het geheugen was het cijferseizoen met de eerste-kwartaalresultaten weer spannend. De aanhoudend hoge inflatie bepaalde alles: wie kon zijn kosten doorberekenen en wie niet? Morningstar bericht.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nieuwe ronde in AI-wedloop

ChatGPT has now a big problem.



Google just updated its free competitor, Bard.



Here are 8 things impossible on ChatGPT but that Bard can do (for free): — Paul.ai (@itsPaulAi) May 11, 2023

Een ander gevaar

If the U.S. were to default, mortgage rates would rise to 8.4% by September, home sales would plummet, and the overall housing market would slip back into a deep freeze warns Zillow pic.twitter.com/KCOfcdtYiB — Barchart (@Barchart) May 12, 2023

