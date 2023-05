Must read: U zoekt de beste bedrijven?

Smallcaps uit het verdomhoekje

Veel beleggers zitten volgens bfinance ten onrechte onderwogen in smallcaps, want de waarderingen zijn gunstig en actieve fondsmanagers kunnen hier hun volledige klasse tonen. Ook geven kleine aandelen extra spreiding en valt het met de volatiliteit juist reuze mee.



Ja, investeren in duurzame energieprojecten loont nog altijd

Zijn investeringen in duurzame energieprojecten nog wel rendabel nu de rentekosten flink zijn gestegen en de EU een energieprijsplafond heeft ingesteld? Marija Simpraga van LGIM Real Assets schrijft van wel. "Investeerders en ontwikkelaars zullen naar een nieuw evenwicht moeten zoeken."

Lagarde spreekt

Lees ook: De ECB gaat nog even door.

We are determined to tame inflation and bring it back to our 2% medium-term target in a timely manner, President @Lagarde tells @Nikkei. We have already taken sizeable policy action to do so, but there is still more ground to cover. Read the full interview https://t.co/TwNL1sle9n pic.twitter.com/vGNK9EvlHe — European Central Bank (@ecb) May 10, 2023

"Diversiteit aan de top maakt banken beter"

De bancaire sector blijkt nog altijd een mannenwereld. Van de 361 CEO-benoemingen tussen 2020 en 2022 bij ‘significant institutions’ (SI’s) die direct onder toezicht staan bij de Europese Centrale Bank, waren er meer dan 300 man. In diezelfde periode was slechts 36% van alle benoemde bestuursleden een vrouw. Dat is problematisch.

Vermogensbeheerders stellen rendementsverwachtingen naar boven bij

Uit het laatste Expected Returns-rapport van Alpha Research blijkt dat vermogensbeheerders in het eerste kwartaal van dit jaar positiever zijn geworden over de langetermijnvooruitzichten van zowel aandelen als vastrentende waarden.

Dollar blijft stabiel

EUR/USD stond weer boven de 1,10. Wij verwachten weinig opwaarts potentieel vanaf het huidige niveau. Zelfs enige neerwaartse beweging in de komende maanden binnen een positieve langetermijntrend. Prognose EUR/USD eind 2023 blijft staan op 1,10 https://t.co/iN23qo7KGF — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 10, 2023

SFDR: al 57% van totaal fondsvermogen is duurzaam

Na de golf van downgrades in 2022 waren er in het eerste kwartaal van het jaar veel upgrades van beleggingsfondsen vanuit de SFDR-categorie Artikel 6 naar Artikel 8 en zelfs naar Artikel 9. De fund flows gingen met name richting Artikel 8-fondsen. Opvallend was dat nieuwe lanceringen stokten, aldus Morningstar.

De beste bedrijven volgens Morgan Stanley

Twee hebben hun basis in de polder.

The best business models according to Morgan Stanley: pic.twitter.com/7m7CcRji7D — Compounding Quality (@QCompounding) May 10, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Wereldwijde goudbehoefte

#Gold consumption per capita (grams) by country in 2022.



This data is taken from our Gold Demand Trends data set. Check it out on Goldhub here: https://t.co/g8ghCzTnY6 pic.twitter.com/cqY8zyqRnO — Krishan Gopaul (@KrishanGopaul) May 10, 2023

Winnaars en verliezers in de AI-wedstrijd

Column Barry Eichengreen voor project Syndicate: "Generative artificial-intelligence models like ChatGPT will revolutionize the economy, though no one can say when. Equally important, no one can say where, though there is no reason why AI, like previous general-purpose technologies, shouldn’t produce widely shared net benefits."

Nederlandse arbeidsmarkt blijft krap

Wij verwachten een lichte afkoeling v/d #arbeidsmarkt, maar in historisch perspectief blijft zij krap. De banengroei zal in 2023 verder afnemen. Nieuwe toestroom tot de arbeidsmarkt vanuit inactieven zal beperkt zijn. Een analyse van Aggie van Huisselinghttps://t.co/WmXhnOrGdr — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 10, 2023

Beleggingsbeslissingen zijn veelal intuïtief

Is dat goed of slecht? "The challenge for investors is to know when to trust our gut and when to ignore it. We almost inevitably make more intuitive judgements than we care to admit." Goed verhaal.

Citaat van de dag

Die blik!