Must read: Wachten op de dip?

Met de SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF volgen beleggers 99% van alle aandelen wereldwijd voor slechts 17 basispunten per jaar. “Deze ETF is echt een bouwsteen voor de lange termijn.”

In de kredietmarkt staan alle seinen op rood

Janus Henderson verwacht een stijging van het aantal wanbetalingen. Voor de obligatiemarkt betekent dat alle hens aan dek. De hoop is gevestigd op een spoedig einde van de hoge inflatie en een zachte landing van de wereldeconomie.

Wachten op de dip?

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "Met een recessie in het vooruitzicht wachten beleggers nog even met nieuwe aankopen op de beurs. Zelfs een vermaard topbelegger als Warren Buffett houdt veel cash aan in afwachting van betere tijden. Sinds de bodem van medio oktober vorig jaar is de AEX-index al weer 22 procent gestegen. De index heeft zijn All Time High tot op 10 procent genaderd. Wachten op de daling die wel moet gaan komen?" Goede column.

Elke belegging in de opkomende markten is goed

Zo blijkt uit de 7-jaars beleggingsverwachting van GMO.



Minder handelen is een betere strategie

Lang verhaal kort: actieve fondsmanagers zouden betere resultaten hebben geboekt als ze minder hadden gehandeld.

Markt rekent op Amerikaanse renteverlagingen in 2e helft van het jaar

Monetair econoom Edin Mujagic gelooft daar niets van.

Current market expectations for path of the Fed Funds Rate...

-Jun 14, 2023: Pause

-Jul 26, 2023: Pause

-Sep 20, 2023: 25 bps cut to 4.75-5.00%

-Nov 1, 2023: 25 bps cut to 4.50-4.75%

-Dec 13, 2023: 25 bps cut to 4.25-4.50%

-By Dec 2024: cuts to 3% pic.twitter.com/oszfT58pJZ — Charlie Bilello (@charliebilello) May 9, 2023

Herstel voor modebedrijven in aantocht

Een lastig 2022 met magere omzetten en winsten na een uitstekend 2021 hebben de aandelen van de grote modeconcerns flink gedrukt. Die lage waardering is nu volgens Morningstar juist een argument om zo toch eens goed te bekijken met het oog op de lange termijn. "Veel macro-factoren zijn namelijk aan de beterende hand." Maar ja, hoe zit het met ESG? De kledingsector is notoir vervuilend en met de werkomstandigheden is het in de regel ook niet goed gesteld. Morningstar analyseert. Want sweat shops zijn er nog altijd, zo blijkt uit een essay van Antara Haldar voor Project Syndicate.

Een decennium van groeiaandelen, maar de eeuw van de waarde

Waarde-aandelen presteerden sterk in 2022, na een decennium overschaduwd te zijn geweest door een boom in tech- en andere groeibedrijven. Kan waarde dit volhouden?

Meeste particuliere beleggers bakken er weinig van

"Chacon, Morillon, and Wang’s findings contribute to a large body of literature that demonstrates that retail investors, on average, are naive, subject to many biases that result in adverse outcomes while the platforms they trade on prosper." Lees de column van (ETF-belegger) Larry Swedroe.

Nieuwe beursbedrijven staan zwaar onder water

Hier in Amsterdam is het niet anders.

Market cap at IPO vs. current market cap pic.twitter.com/KJC6JhdF7E — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) May 9, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Sterke daling winkels

Nederland telde 82,1 duizend fysieke winkelvestigingen op 1 januari 2023. Dit zijn 1,6 duizend winkels minder dan een jaar eerder. Dit is de sterkste daling sinds het uitbreken van de coronapandemie. Het aantal winkels in schoenen en lederwaren daalde het sterkst, het aantal winkels in overige voedingsmiddelen steeg het meest. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Huren of kopen?

De vaste lasten zijn opmerkelijk gelijk.