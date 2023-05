Must read: Het glas is eerder halfvol

U zoekt recessieproof aandelen?

Siegfried Kok van het fonds Obam is niet bang voor de impact van een recessie op de beurs. Volgens hem zijn er voldoende bedrijven te vinden die ook in mindere tijden goede zaken doen of er juist van kunnen profiteren.

Wat komt er allemaal nog op de banken af?

De bankensector werd in maart opgeschrikt door problemen bij een reeks middelgrote banken in de VS en Credit Suisse. Analisten van Schroders voorspellen meer tegenslagen. Desondanks zijn bankaandelen koopwaardig.

Bankenonrust houdt nog wel even aan

Kunal Mehta, hoofd obligaties, en beleggingsanalist Maija Sankauskaite van Vanguard zijn niet bang voor een heuse bankencrisis, maar houden de sector extra scherp in de gaten. Ook heeft high yield even niet hun voorkeur.

U wilt verdienen aan banken?

Morningstar presenteert de vijf succesvolste fondsen die louter in financials beleggen.

Snelheid Amerikaanse renteverhogingen is ditmaal ongehoord

Comparing the Speed of U.S. Interest Rate Hikes pic.twitter.com/W2YHqstNZt — Barchart (@Barchart) May 8, 2023

Het glas is eerder half vol

Fraaie column van Barry Ritholtz: "Instead of asking yourself “What is the bad news?” it is more useful to ask “How much of the bad news is already reflected in market prices?” As we have pointed out over the years, there are always reasons to sell stocks. The problem is that most of the time, those are bad reasons…"

Wat u wil weten over de aanstaande noodzakelijke verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond

Gedonder verzekerd!

Dat 2011 gevoel - een Q&A over de impasse rond het Amerikaanse #schuldenplafond. Onze US econoom Bill Diviney geeft de antwoorden: https://t.co/tKfzKcL1jb — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 9, 2023

Gewezen obligatiekoning Bill Gross rekent op een goede afloop

Bill Gross says buy T-Bills amid ‘ridiculous’ debt ceiling issue. Says debt ceiling standoffs like this are ‘always resolved.’ US 1mth yield has jumped to 5.36%, highest level since 2001. https://t.co/yWkZ9VD8uY pic.twitter.com/HsONjya0PK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 8, 2023

Slim aandelentickers leveren waarde op

Beursgenoteerde bedrijven proberen soms een statement te maken met hun aandelenticker. Een uniek aandelensymbool kan de waarde van een belegging verhogen, zo blijkt uit studies.

Waarom de Amerikaanse arbeidsmarkt zo sterk blijft

"The Fed keeps stabbing the economy with their steely knives, but they just can’t kill the employment beast." Interessant verhaal.

Duitse autobouwers hebben het moeilijk in China

Dat geldt ook voor Japanse autobouwers overigens. De belangrijkste reden? De gemiddelde Chinees is klaar met de brandstofmotor.

Volkswagen has been in China for four decades and profited from the country's rapid rise. But today, the German carmaker is falling behind local rivals in a fast-growing sector: electric vehicles https://t.co/KGYbbaOWfC pic.twitter.com/RyFsSM7Hm4 — Financial Times (@FinancialTimes) May 9, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Arm Verenigd Koninkrijk

Wat zou een nieuw Brexitreferendum hebben opgeleverd?

The UK will suffer the most out of all G-7 nations this year with the biggest decline in its standard of living, according to a Bloomberg survey @John_Stepek explains why Brits are feeling the pinch https://t.co/Ti0mJrkM3J pic.twitter.com/5iSci532Go — Bloomberg UK (@BloombergUK) May 9, 2023

Woningzoekende blij met dalende prijzen

“Iets meer dan een derde van de doorstromers en staters ervaren het nu als makkelijke om hun ideale woning te vinden. Starters zien door de daling van huizenprijzen meer woningen binnen hun budget vallen." Lees het verhaal van ING.

Krijgen we een loonprijssignaal?

"Uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat de gemiddelde loonstijging die dit jaar tot nu toe is afgesproken nog keurig binnen de door Knot gestelde bandbreedte valt. In de 187 loonakkoorden die in 2023 zijn afgesloten, gaan de lonen gemiddeld met ruim 6,5 procent omhoog."

Klaas Knot van DNB vreest dat recente loonstijgingen het begin zijn van meer, wat het lastiger maakt de hoge inflatie lager te krijgen. RTL Z bericht.