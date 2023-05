Must read: Amerikaanse economie houdt stand

Wat betreft de disruptieve kracht van ChatGPT

Virginie Maisonneuve, hoofd wereldwijde beleggingen bij Allianz Global Investors, analyseert de impact die ChatGPT op verschillende sectoren zal hebben. ChatGPT denkt gezellig mee.

Rentelasten overheden verdubbelen in 2025

De wereldwijde overheidsschulden zijn sinds de kredietcrisis met 117% gestegen . Dankzij de lage rente kon dat tegen lage kosten. Maar die tijden zijn voorbij. Janus Henderson verwacht daarom een verdubbeling van de rentelasten in 3 jaar tijd. Dat is overigens goed nieuws voor obligatiebeleggers.

In de VS speelt onderwijl de noodzaak van een nieuwe verhoging van het schuldenplafond

Column Martine Hafkamp: "Het Amerikaanse schuldenplafond is in de geschiedenis al vele tientallen keren verhoogd. De Verenigde Staten kunnen het zich immers niet permitteren failliet te gaan. Hoewel dat dit keer hoogstwaarschijnlijk ook wel weer zal gebeuren, liggen de Republikeinen en Democraten wel op ramkoers waar het de overheidsfinanciën betreft. Het bereiken van een overeenkomst zal dan ook niet zonder horten en stoten gaan." Brede analyse.

Amerikaanse economie houdt stand

De #beurs vandaag: de sterke banengroei in april wijst niet op een aanstaande recessie in de VS, ondanks alle doemverhalen van analisten en economen. https://t.co/F992Y1hyAF — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) May 8, 2023

Overleeft Rusland de sancties?

Federico Fubini and Alexandra Prokopenko voor Project Sundicate: "For the last 14 months, the world economy has undergone an unprecedented experiment: severing trade, financial, and personal links with a country that spans 11 time zones and sits at the heart of globalization. Can it really work?" Lang verhaal.

Slecht economisch nieuws uit Duitsland

More ugly March Macro data coming from #Germany.

We had #exports dropping 5.2% MoM,

factory #orders down 10.7% MoM,

and now industrial #production down 3.4% against 1.5% expected.



German #GDP growth for Q1 will be revised down into negative territory (0.0% reported), putting the… https://t.co/6SdbuhUubq pic.twitter.com/jr7ub9uSYj — jeroen blokland (@jsblokland) May 8, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Toekomstige kerncentrales zijn klein

"Many new nuclear power technologies are now in design and testing phases. But one of the most promising strategies for nuclear is to go big by going small." Diepgaande analyse.

Is goud een goede belegging?

Lees ook: Waarom Optimix goud koopt.



More than 20 years of gold performance in major currencies, all in a single chart!



One of over 50 charts in our May 2023 Monthly Gold Compass.



Download it here:https://t.co/4nYdneXnyq pic.twitter.com/S69UghZz9A — In Gold We Trust (@IGWTreport) May 5, 2023

Meer hybridewarmtepompen (vanaf 2026) door opening drie Nederlandse fabrieken

Een levertijd van een jaar was eerder normaal dan een uitzondering als je een warmtepomp bestelt. Drie warmtepompbedrijven openen binnenkort in Nederland een fonkelnieuwe fabriek om zelf hybridewarmtepompen te produceren, waardoor ze voortaan sneller beschikbaar zijn, meldt RTL Z.

Corruptie loont?