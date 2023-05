Must read: Kleinebankencrisis zet door

Must read: Inflatie daalt in najaar naar nul

De Fed stopt ermee

De Fed heeft de rente van de week voor voorlopig de laatste keer verhoogd. Maar de rente gaat echt niet zomaar weer omlaag, aldus Edin Mujagic.

Recessies timen is een slecht idee

Bloomberg-columnist Nir Kaissar stelt dat een recessie voorspellen te lastig is. Bovendien is stijgen aandelenkoersen de helft van de tijd gewoon door.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Apple in een oogopslag

$AAPL Apple Q2 FY23:



• Revenue -3% Y/Y to $94.8B ($2B beat).

?? Services +5% Y/Y to $73.9B.

?? Products -5% Y/Y to $20.9B.

• Operating margin 30% (-1pp Y/Y).

• EPS $1.52 ($0.09 beat).

• Stock buyback plan authorized up to $90B. pic.twitter.com/P8rY2YA05p — App Economy Insights (@EconomyApp) May 4, 2023

In perspectief

#Apple koopt dus voor $90mld aan extra aandelen in



Hier wat cijfertjes Grote Drie Damrak om dit bedrag in perspectief te plaatsen#ASML is €234mld waard en €27mld verwachte omzet 2023 #Shell €182mld vs $356mld omzet#Unilever €127 mld vs €61mld pic.twitter.com/8chKZZs1eV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 5, 2023

Waarom is Buffett zo'n fan van olie-aandelen?

Hij leek klaar met beleggen in de grote oliebedrijven, maar stapt nu weer in. Legt hij dit weekend uit waarom?

De kleinebankencrisis zet door

What investors underappreciate is the indirect impact of the US regional #BankingCrisis.



Failing banks stop lending.

Struggling banks scale back lending.

Challenged banks do not raise loan-to-value ratios.

Troubled banks do not negotiate new loan deals.



This is why #Powell and… pic.twitter.com/kV38yeF0Tk — jeroen blokland (@jsblokland) May 4, 2023

Hoop doet leven

this terminal even has a room for shareholders of regional banks pic.twitter.com/V67lDtgsNu — Sam Ro ?? (@SamRo) May 4, 2023

Rendementen kelderen

130 regional bank stocks are down more than 5% today



Exactly 0 of the 349 regional banks are green today



Yikes. pic.twitter.com/Vb7lhLnAuA — Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) May 4, 2023

De muziek gaat door