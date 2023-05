Must read: Inflatie daalt in najaar naar nul

Duurzame obligaties zijn the way to go

Senior obligatiestrateeg Werhard Kublun Becerra van de Zwitserse vermogensbeheerder Safra Sarasin breekt een stevige lans voor het kopen van de meest kredietwaardige Europese obligaties met een lange looptijd en sterke duurzame kenmerken.

Te dure dollar

Capital Group geeft een aantal redenen waarom de recente dollarverzwakking verdergaat.

The euro will likely advance to its highest level since 2021, Deutsche Bank says https://t.co/G5uKxKgxSd pic.twitter.com/z0JvzkRWhh — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) May 4, 2023

Arme obligatiebeleggers

The US Bond Market has now been in a drawdown for 33 months, by far the longest in history. pic.twitter.com/SIrCmRqBsd — Charlie Bilello (@charliebilello) May 4, 2023

Inflatie stijgt weer, toch is het hoogtepunt 'echt wel voorbij'

De inflatie steeg weer in april, maar onderliggend lijkt het erop dat de prijzen aan het dalen zijn. In de komende maanden zal de inflatie verder kunnen afnemen en in het najaar zal deze zelfs 'heel erg dicht in de buurt van de nul' kunnen komen, aldus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Amerikaanse rente en inflatie weer op gelijk niveau

BREAKING! The #FederalReserve target rate tops headline #inflation for the first time since August 2019! pic.twitter.com/o3FXB4Lp04 — jeroen blokland (@jsblokland) May 3, 2023

Amerikaans-Chinese spanningen zijn en blijven link

Nouriel - Dr. Doom - Roubini voor Project Syndicate: "Despite US efforts to de-escalate tensions with China and Chinese officials’ wariness of economic decoupling, attempting to restore trust between the two powers seems futile. In this increasingly fraught climate, fragmentation trumps cooperation, and the danger of a military conflict over Taiwan looms large."

Bang voor een Amerikaanse recessie?

Die is er al, zo blijkt uit een aantal indicatoren.

Rente op overheidsschulden gaat pijn doen

Sovereign debt costs are expected to double over the next three years, putting governments increasingly at the mercy of bond investors, according to Janus https://t.co/7rod42RKjp via @greg_ritchie pic.twitter.com/5zOmkPbFPJ — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) May 4, 2023

Steeds meer kansen voor beleggen in klimaatverandering

Europa loopt voorop in klimaatbeleggen dankzij bewuste keuzes van beleggers en aanbieders die daar graag op inspelen. Morningstar verkent de actuele situatie in het landschap van klimaatfondsen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Huishoudens flink rijker geworden

Vorig jaar was de economie, niet gecorrigeerd voor inflatie, 10% groter dan in 2021. De helft van die groei kwam bij huishoudens terecht. Gecorrigeerd voor inflatie nam het inkomen van huishoudens 2% toe pic.twitter.com/GJZ2fHSZ2w — Peter Hein van Mulligen (@phvmulligen) May 4, 2023

Goud gaat lekker dit jaar

