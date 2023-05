Must read: Discussie VS schuldenplafond gaat onrust geven

Zekerheden in een onzekere wereld

Feike Goudsmit van Capital Group presenteert tien langetermijnthema’s waar beleggers hun voordeel mee kunnen doen.

De uitgesproken voorkeuren van Baillie Gifford

De Schotse vermogensbeheerder Baillie Gifford heeft op de lange termijn (10 jaar) een voorkeur voor obligaties uit opkomende markten, vastgoed en infrastructuurprojecten die passen bij de energietransitie. Aandelen? Liever niet.

Noodzakelijke verhoging Amerikaans schuldenplafond zorgt voor beursonrust

Column Jan-Willem Nijkamp: "Hoewel er ook deze keer wel weer een overeenkomst zal komen, zal het echter niet zonder horten en stoten gaan. En zeer volatiele beursperiode lijkt beleggers op te wachten."

Obligatiebeleggers nemen alvast een voorschot

White House: The US will not default on its debt!



Bond Market: Yes. Yes, you will. pic.twitter.com/whApyY8Vkp — James Lavish (@jameslavish) May 2, 2023

Duitse auto-industrie in de problemen

Dalia Marin voor Project Syndicate: "The electric-vehicle revolution that propelled Chinese carmakers to global prominence is now threatening to render the German automobile sector obsolete. Unless policymakers act fast, Germany could soon face a painful deindustrialization process similar to what the United States experienced in the early 2000s."

Niks geen Amerikaanse renteverlaging dit jaar

"The Fed will hike another 25 basis points this week, and Powell will signal that's likely the last rate hike, and the Fed will not cut rates this year. Believe him." Duidelijk verhaal.

We krijgen een nieuwe grondstoffensupercyclus?

'In recent years, commodity prices have reached a 50-year low relative to overall equity markets. Historically, lows in the ratio have corresponded with the beginning of new commodity supercycles.' https://t.co/H3bfcaUbU9 by @VisualCap pic.twitter.com/sGMRxFi3VR — Jesse Felder (@jessefelder) May 2, 2023

Passief populair bij duurzame fondsen, maar hoog ESG-niveau lastig haalbaar

Een toenemend deel van nieuw duurzaam fondsvermogen vloeit naar passieve beleggingsfondsen, zo blijkt uit Morningstar’s fund flow data. Maar juist passieve fondsen hebben moeite om de hoogste duurzame standaarden te halen. Een puur kwantitatieve benadering blijkt onvoldoende om écht duurzaam te zijn; daarvoor lijkt een kwalitatieve beoordeling onmisbaar.

Amerikaanse bankencrisis is geen klein bier

This is one of the most telling charts of the current #bankingcrisis!

While the #FDIC counts only three failures this year, the total assets involved (USD 548 billion) dwarf that of 2008 by 46% (USD 374 billion). pic.twitter.com/qv7FjikWuh — jeroen blokland (@jsblokland) May 2, 2023

Bank failures since 2001



Found on WSB pic.twitter.com/GAJtxArxlz — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) May 3, 2023

De rentevisie van ABN AMRO

Onze nieuwe Visie op rente en euro:

??ECB zal rente verder verhogen, maar waarschijnlijk in lager tempo

??De verwachtingen voor ECB beleidsrente op korte termijn zijn herzien

??Ramingen voor rentetarieven en eurodollarkoers eind dit jaar zijn ongewijzigdhttps://t.co/a62FdR2NAl pic.twitter.com/G6NbO3HPCQ — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 1, 2023

Amerikaanse zorgsector recessieproof

Mitch Unger van T. Rowe Price ziet mooie kansen voor de Amerikaanse gezondheidssector. Belangrijkste argumenten? De Amerikaanse bevolking vergrijst, wat veel extra zorg vraagt. Daarnaast bezuinigen consumenten in recessietijden het laatst op zorg.

Banken draaien de kredietkraan stevig dicht

Global bank lending standards are reaching a level of tightness we haven't seen since the Great Financial Crisis.



This is likely to further slow growth as credit is more difficult to obtain and more expensive if issued at all. pic.twitter.com/K7NUoA3pRt — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) May 2, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

DNB over de Nederlandse huizenprijzen

Lang verhaal kort: prijzen dalen nog wel even verder.