Must read: Azië groeit nog wel lekker door

To hedge or not to hedge, that is the question

Dat een aantal Amerikaanse banken in de problemen is gekomen, verbaast obligatiebelegger Hendrik Tuch van Aegon AM niet. Winst ging duidelijk boven prudent risicomanagement. "De hele Amerikaanse bankensector zit op een berg ongerealiseerde verliezen." Gelukkig zijn de zaken hier in Europa beter geregeld.

To put things into perspective: Just over a year ago, SVB, Credit Suisse & First Republic had an equity value of >$100bn. Today, their shareholders have been largely wiped out. The cause of death was the same in all cases: rapidly rising interest rates. https://t.co/vcetwTgyHx pic.twitter.com/17mFwiz7KF — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 1, 2023

Schroders kijkt alvast 30 jaar vooruit in de klimaattoekomst

De toekomst is onzeker. Dat geldt al helemaal voor het klimaatbeleid en wat de economische effecten zullen zijn van opwarming van de aarde. Toch doet Schroders een poging en voorspelt wat de tijd tot 2050 kan gaan brengen.

Laat de ECB de financiële markten in hun kracht zetten

Mary Pieterse-Bloem (Rabobank en Erasmus School of Economics) signaleert dat de ECB haar mandaat eigenhandig oprekt. "Ongelofelijk dat de centrale banken het presteerden om een situatie van negatieve rente te creëren."

Inflatie iets omhoog, economisch beeld iets omlaag

Voor april noteert het CBS +5,2 procent bij een eerste snelle raming. Daarbij is het economisch beeld volgens hetzelfde CBS weer iets negatiever.

Nee, voor economische groei moet je tegenwoordig in Azië wezen

Asia will contribute 67% of global growth this year—much more than in recent years—boosted by China’s reopening economy. See our Chart of the Week blog for more on the outlook: https://t.co/cgun0ydcqz pic.twitter.com/62OsYOT0qc — IMF (@IMFNews) May 2, 2023

Beleggen in China dan maar?

Wordt 2023 een goed jaar voor Chinese aandelen? De verstoringen in de wereldeconomie zijn voorbij en dat biedt kansen. Lees bij Morningstar waar je als belegger op moet letten: https://t.co/FEVvRyJrJm — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) May 1, 2023

Schappen Albert Heijn steeds leger

"Sommige centra liggen helemaal plat." Het einde van de staking in de distributiecentra is nog niet in zicht. En de koers van Ahold? Die staat kort na opening van de beurs licht in de plus.

AI is het nieuwe toverwoord

Wat betekent de opkomst van AI, de nieuwste beurshype, voor de beleggingsindustrie? Dat is de vraag die Renco van Schie van Valuedge in samenwerking met ChatGPT in zijn nieuwste column beantwoordt.

Is this the top of the market in artificial intelligence? It's on all the covers, after all. $NVDA and $MSFT made up less than 3% of the S&P 500 in 2018 and this has since risen to over 8%. This reminds me so much of $CSCO in 2000. The Internet was growing extremely fast and it… pic.twitter.com/Kq5CPYnPSH — Karel Mercx (@KarelMercx) May 1, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Crypto's eng? Beleg in blockchain

Cryptovaluta zijn doorgaans erg volatiel. Voor mensen die daar niet van houden, kan beleggen in blockchainaandelen een aantrekkelijk alternatief zijn. Het gaat om bedrijven die in verschillende mate gebruik maken van blockchaintechnologie.

Implicaties van Chili's nationalisatieplannen voor de lithium-industrie

Nationalisatieplannen van Chili voor zijn uiterst belangrijke lithiumwinning zetten deze industrie op zijn kop, met stevige koersbewegingen tot gevolg. Morningstar onderzoekt de mogelijke implicaties voor de grote lithiumproducenten Albemarle en SQM.

Nederlanders nog niet klaar met cash geld

Negen op tien Nederlanders vinden het belangrijk dat het mogelijk blijft om met contant geld te kunnen betalen; het bankbiljet van 20 euro vindt men qua uiterlijk het mooist, en twee derde van de Nederlanders geeft aan nog nooit een biljet in handen te hebben gehad waarvan men de echtheid betwijfelde. Het zijn enkele conclusies uit een onderzoek naar het gebruik en de beleving van contant geld van De Nederlandsche Bank, gehouden onder 1.000 Nederlanders.

