Must read: Pessimisme is reden voor optimisme

AI is het nieuwe toverwoord

Wat betekent de opkomst van AI, de nieuwste beurshype, voor de beleggingsindustrie? Dat is de vraag die Renco van Schie van Valuedge in samenwerking met ChatGPT in zijn nieuwste column beantwoordt.

Robeco: aandelen EM zijn goedkoop

Robeco ziet verreweg de beste kansen in de opkomende markten. Het waarderingsverschil met de VS is te groot geworden. Deze landen zullen bovendien als eerste profiteren van een tammere inflatie.

Vrees voor bankencrisis terug

Met First Republic verkeert opnieuw een Amerikaanse bank in serieuze financiële problemen. Hoewel de middelgrote bank uit Californië eerder dit jaar nog miljardensteun kreeg, hebben aandeelhouders weinig vertrouwen meer in de bank. Dat geldt ook zeker voor rekeninghouders: zij namen in korte tijd ruim 100 miljard dollar (91 miljard euro) op. RTL Z bericht.

News on #FirstRepublicBank should be imminent.

But there is one major obstacle. The USD 30 billion deposit injection by big banks.

The solution has to include big banks (hence the bidding contest). Otherwise, bailing out #FRC will politically be explained as bailing out big… pic.twitter.com/CLbBYwFHlG — jeroen blokland (@jsblokland) April 30, 2023

Pessimisme is reden voor beursoptimisme

Column Martine Hafkamp: "Wanneer op de beurs vrijwel iedereen het met elkaar eens lijkt, kiest de markt meestal een tegenovergestelde richting. Wanneer iedereen immers rekent op een beursdaling is al het slechte nieuws ingeprijsd. Men heeft zijn posities ingenomen of is al uitgestapt. Een sprankje meevallend nieuws kan de vlam van een nieuwe rally weer doen ontbranden."

Professionele beleggers staan er anders in

De somberheid onder de beleggingsexperts is weer helemaal terug.

Mei topper is ING en de floppers weer Philips.

Het schulden plafond wordt geen probleem. Uiteindelijk komt men er uit. Zo denkt 2/3 van de experts.

Hier de link naar het rapport. https://t.co/GX3vPI3s6U — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 29, 2023

Chinese aandelen kopen?

China is weer open en de grote verstoringen in de wereldeconomie lijken verleden tijd. Daarom wordt 2023 misschien wel weer een goed jaar voor Chinese aandelen. Maar waar moet je op letten als je overweegt ze te kopen? Morningstar legt uit. Ook Schroders doet zijn research.

Waar liggen de beste #beleggingskansen in #China? China's heropening heeft de aandacht van #beleggers, maar er zijn ook trends op langere termijn om rekening mee te houden, zegt fondsbeheerder Jack Lee. Lees meer: https://t.co/KaMV2j4mgy pic.twitter.com/QESRMyzHft — SchrodersNL (@SchrodersNL) April 28, 2023

Influencers zijn niet het probleem

"Influencers will not cause you any problems. Your fears, and greed to succeed and get rich faster, certainly will. So, take care of what you think and how you act, not how others want you to." Goed verhaal.

Minder geld = mindere economie

But of course this time it’s different ?? (Deutsche Bank) pic.twitter.com/aOe07dQYNL — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) April 30, 2023

Als greenwashing de bedrijfspolitiek is

Richard Black voor project Syndicate: "Many of the world’s largest companies have announced plans to achieve net-zero emissions, but their pledges often rely on misleading or false claims. A slew of new rules and recent court cases promises to make it harder for companies to pose as “climate leaders” while maintaining pollution as usual."

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).