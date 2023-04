Must read: Winstcijfers vallen reuze mee

Chinees herstel helpt wereldeconomie nauwelijks

De Chinese groei trekt hard aan, maar in tegenstelling tot eerdere herstelfasen profiteert de wereldeconomie daar nauwelijks van. De Chinese beurs biedt ondertussen ook al geen vrolijke aanblik.

Optimix: koop goud!

De goudprijs staat weer vol in de belangstelling. De prijs nadert een nieuwe all-time high. Optimix Vermogensbeheer ziet de waarde verder stijgen en houdt daarom een stevige positie van 7% in edelmetalen aan in zijn portefeuilles.

Goud vs Goudmijnen

Better stick to the real thing

Alles in euro's pic.twitter.com/xCg5N6BfcX — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 26, 2023

Winstcijfers vallen reuze mee

Het winstseizoen is goed. totale verwachte Q1 2023 winst per aandeel voor S&P 500 wordt zelfs wat omhoog bijgesteld.

Dat hebben we al een jaar niet gezien. pic.twitter.com/bNJtNr1XKl — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 28, 2023

Grafiek van Daalder: sell dus in May

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Sell in May.

Amerikaans schuldenplafond gaat pijn doen

Corné van Zeijl van Actiam analyseert in een filmpje.

Waarom verkeert de VS nog niet in een recessie?

Sterke column van Michael Batnick: "When you put it all together, it really is incredible how much we’ve been through over the past few years. And the fact that we’ve managed to get this far without the wheels completely falling off says something about our economy that I don’t think should be discounted. We are resilient. We can take a punch. We keep going."

Dit is geen goed nieuws

Dus de Fed gaat dit jaar wel al verlagen

Current market expectations for path of the Fed Funds Rate...

-May 3, 2023: 25 bps hike to 5.00-5.25%

-Jun 14, 2023: Pause

-Jul 26, 2023: Pause

-Sep 20, 2023: 25 bps cut to 4.75-5.00%

-Nov 1, 2023: Pause

-Dec 13, 2023: 25 bps cut to 4.50-4.75%

-By Dec 2024: cuts to <3% pic.twitter.com/gqtMZR9C9A — Charlie Bilello (@charliebilello) April 27, 2023

Liever obligaties dan aandelen

Amerikaanse professionele beleggers geven de komende 12 maanden de voorkeur aan obligaties boven aandelen, volgens de halfjaarlijkse enquête van Barron’s. Zij zien een recessie als het grootste risico voor de markt. De Big Money-poll is een onderzoek onder institutionele beleggers over hun visie op de economie, de markten en beleggen.

Versterken bankensysteem vraagt meer actie

Joseph E. Stiglitz voor Project Syndicate: "While Federal Reserve officials have sought to assure markets that the US banking system is sound in the wake of Silicon Valley Bank’s collapse, investors and depositors have no reason to believe them. Only meaningful reforms of deposit insurance, regulation, and governance can restore the Fed’s credibility."

Bitcoinhandel wordt zwaar gemanipuleerd

“There are definitely real people and real companies gambling on this stuff. But the idea that, for the most part, those legitimate traders are what’s really determining the market? I have a hard time believing that.” Zeer lang verhaal.

Vooral graai-inflatie drijft de huidige hoge inflatie

De laatste cijfers van Unilever gezien?

ECB wakes up to #Greedflation as key culprit in price struggle. Profit margins outpacing wages as #inflation driver since 2021. Swelling earnings generated >2/3rd of inflation at end of last year. ‘Tit-for-tat’ dynamic risks stoking second-round effects. https://t.co/82mbrPZbhA pic.twitter.com/gQlDFTaan1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 27, 2023

Tijd voor een comeback van high yield

Invesco zet in op high yield-bedrijfsobligaties. Als de economische groei zijn dieptepunt passeert, dan zijn HY-obligaties de eerste die herstellen, zo leert de geschiedenis.

Morningstar introduceert de Morningstar Medalist Rating

De Morningstar Analyst Rating en de Morningstar Quantitative Rating smelten samen tot de Morningstar Medalist Rating. Hoe werkt dat?

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Een kwestie van een lange adem hebben

Compounding can be beautiful: pic.twitter.com/3M2TCpJFJ3 — Compounding Quality (@QCompounding) April 26, 2023

Nu Institutioneel: Beleggen met geleend geld

Beleggen met geleend geld is doorgaans geen goed idee. Toch voorziet de nieuwe pensioenwet in deze mogelijkheid. Vooral jongeren die aan het begin van hun pensioenopbouw staan kunnen extra rendement behalen. Hoe moet een pensioenfonds omgaan met dit nieuwe instrument?

Domme bezuinigingen?

Het kabinet gaat voor het eerst in jaren bezuinigen en dat is nodig, zegt econoom Bas Jacobs. Maar met 'een kaasschaaf langs alle ministeries gaan' getuigt volgens hem van weinig visie. "We hebben veel geld dat beter kan worden uitgegeven."