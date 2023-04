Must read: Klimaatbeleggen loont

Plus: koop goud, sell in May werkt, bitcoinhandel zwaar gemanipuleerd, de 10 grootste overnames ooit, het machtige rente-op-rente-effect, en meer.

Must read: Ja, Amerika kan in gebreke blijven

Optimix: koop goud!

De goudprijs staat weer vol in de belangstelling. De prijs nadert een nieuwe all-time high. Optimix Vermogensbeheer ziet de waarde verder stijgen en houdt daarom een stevige positie van 7% in edelmetalen aan in zijn portefeuilles.

Goud vs Goudmijnen

Better stick to the real thing

Alles in euro's pic.twitter.com/xCg5N6BfcX — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 26, 2023

Grafiek van Daalder: sell dus in May

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Sell in May.

Steeds meer kansen voor beleggen in klimaatverandering

Beleggen in klimaatfondsen en strategieën die klimaatverandering tegengaan groeit, maar heeft ook te kampen met de macro-economische tegenwind waar de hele markt last van heeft. Europa loopt voorop in klimaatbeleggen dankzij bewuste keuzes van beleggers en aanbieders die daar graag op inspelen. Morningstar verkent de actuele situatie in het landschap van klimaatfondsen.

Prijskaartje 28 miljard

Dit zijn de belangrijkste maatregelen uit het klimaatpakket. RTL Z heeft de zaak op een rij gezet.

Teveel klimaatindicatoren in EU-landen staan nog op achterstand, maar wie zijn de klimaatleiders en -achterblijvers van de EU? Lees er over in onze Sustainaweekly: https://t.co/qiIgzV7VHd pic.twitter.com/pRsOYT43W7 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) April 25, 2023

Bitcoinhandel wordt zwaar gemanipuleerd

“There are definitely real people and real companies gambling on this stuff. But the idea that, for the most part, those legitimate traders are what’s really determining the market? I have a hard time believing that.” Zeer lang verhaal.

Ondertussen in China

#China's snelle opleving heeft meer tijd nodig - Hoewel het snelle #herstel zal aanhouden na beter dan verwachte cijfers over Q1, zal het niet eeuwig duren, zegt David Rees, Senior Emerging Markets Economist: https://t.co/nIShdyM9RI pic.twitter.com/7qzAyZ1Dk8 — SchrodersNL (@SchrodersNL) April 26, 2023

Tijd voor een comeback van high yield

Invesco zet in op high yield-bedrijfsobligaties. Als de economische groei zijn dieptepunt passeert, dan zijn HY-obligaties de eerste die herstellen, zo leert de geschiedenis.

Opnieuw een Amerikaanse bank onderuit

OUCH! Market Cap of First Republic Bank briefly plunged <$1bn, 98% below ATH. pic.twitter.com/JkcQ8HSVKj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 26, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hé, we gaan weer bezuinigen

Het kabinet gaat voor 2,5 miljard euro bezuinigen. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Alle ministeries moeten iets inleveren, behalve Defensie en ook op de portefeuille 'Armoede' wordt niet bezuinigd.

De 10 grootste overnames ooit

The 10 greatest acquisitions of all time: pic.twitter.com/BfhZ3RPmja — Compounding Quality (@QCompounding) April 26, 2023

Met stijgende rentes wil je geen langlopende obligaties hebben

Long-duration eurozone government bonds have suffered enormous price drops with the European Central Bank's interest rate hikes. An index of bonds with maturities over 20 years has fallen around -47% since December 2020. #chart pic.twitter.com/Bq5vB7ta0G — Gavekal (@Gavekal) April 26, 2023

