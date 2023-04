Must read: Fed gaat pauzeren

Als de kudde steeds sneller op hol slaat

Kuddegedrag is van alle tijden, maar door de grotere rol van digitalisering en social media leiden angst of hebzucht tot fellere beursreacties dan we gewend zijn, betoogt Ewout van Schaick.

De energietransitie is nu!

De door Rusland veroorzaakte energiecrisis heeft Europa tot nu toe goed doorstaan, maar de uitdagingen van de energietransitie blijven enorm. Gelukkig voor beleggers biedt dat ook grote kansen, zegt JP Morgan AM.

VS gaat failliet?

Nee, gedonder over een nieuwe verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond komt er weer aan. Republikeinen kunnen flink dwarszitten.

Good Morning Everyone! Is the U.S going to default? The U.S 1yr Sovereign credit default swap just hit at a record high. This is the cost of insuring U.S Treasury bonds against the risk of default. Worth noting that the U.S now has higher default risk than China. pic.twitter.com/zoHpeSsGAf — Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) April 25, 2023

Niks geen winstherstel later dit jaar

Axelle Pinon van de Franse vermogensbeheerder Carmignac verwacht dat de winsten dit kwartaal nog wel zullen meevallen, maar in de loop van het jaar zullen dalen. Deze verwachting staat haaks op die van de brede consensus.

Zweedse aandelen bieden prachtkansen

"Sweden, the land of ABBA, meatballs, and, of course, the iconic Swedish Fish candy, may not be the first country that comes to mind when you think of global investment opportunities. Yet a new report from quantitative research firm Research Affiliates identifies Sweden as the developed market with the highest 10-year expected returns. And while the Swedish market is small, our internal valuation screens are also finding disproportionate opportunities in the land of lingonberries." Hier is het verhaal.

Recessie al ingeprijsd

Column Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "De beurzen zetten zich schrap voor mindere tijden. Nu wachten we met zijn allen op de naderende recessie. Misschien komt die er ook. Maar voor beleggers wellicht een reden om verder te kijken dan de nabije toekomst. Wanneer iedereen het met elkaar eens is op de beurs, kiest de markt meestal juist de tegenovergestelde richting. Wanneer iedereen rekent op een beursdaling is al het slechte nieuws reeds ingeprijsd."

Een nieuwe Amerikaanse probleembank

OUCH!#FirstRepublicBank

This seems unlikely to end well.

Equity capital depleted. pic.twitter.com/Q72OAF77AI — jeroen blokland (@jsblokland) April 25, 2023

Fed gaat pauzeren

Column Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer: "De situatie waarin de bereidheid tot kredietverstrekking afneemt, kent ook risico’s. Het verleden leert ons dat opdrogende kredietverstrekking kan leiden tot een economische recessie. Centrale bankiers zijn zich hier terdege van bewust. Het zou ons dan ook niet verbazen als de centrale bank na een renteverhoging in mei (tijdelijk) pas op de plaats maakt."

The US Money Supply has fallen 4% over the last 12 months, the largest year-over-year decline on record (note: M2 data goes back to 1959). pic.twitter.com/Rl9k8jb17l — Charlie Bilello (@charliebilello) April 25, 2023

Profiteren van een zwakkere dollar

De dollar staat onder druk. Als de zwakte van de munt aanhoudt, dan zien analisten van Citigroup kansen liggen in een belegging die de laatste tijd niet meer zo vaak wordt genoemd: zilver.

Economische oorlog met China pakt voor VS slecht uit

Stephen Roach voor Project Syndicate: "In a wide-ranging speech on the US-China relationship, US Treasury Secretary Janet Yellen reversed the terms of engagement with China, prioritizing national-security concerns over economic considerations. The US case, however, rests not on hard evidence but on the presumption of China's nefarious intent."

S&P 500 is duidelijk niet gelijk gewogen

Microsoft & Apple nu samen goed voor 13,4% van de Amerikaanse index. pic.twitter.com/GaumUOV0ly — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 26, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

4,1% groei detailhandel

De Nederlandse detailhandel heeft in maart 4,1 procent meer omgezet dan in maart 2022, meldt het CBS. Het verkoopvolume was 7 procent lager. De omzet van de foodsector groeide met 9,2 procent, terwijl de omzet van de non-foodsector kromp met 1,5 procent. Online is 3,4 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Huren is een prima alternatief

Column Rabo-econoom Carola de Groot: "Een koophuis is geen heilige graal. Laat staan een betaalbaar alternatief voor veel woningzoekende middeninkomens."

Waarom nog een benzine-auto kopen