Must read: Wat houdt de beurzen overeind?

Wat de stijging van de goudprijs vertelt

Volgens portfoliomanager Alexis Bienvenu bij de Franse vermogensbeheerder LFDE is goud een slim edelmetaal. Prijsbewegingen komen niet uit de lucht vallen. Zo valt er uit de recente forse stijging van de goudprijs een aantal stevige conclusies te trekken.

Centrale banken zitten weer aan de koopkant van goud

Central banks are buying the most gold on record as they diversify their reserves. pic.twitter.com/XGonPEXbcv — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) April 25, 2023

Dollarzwakte vormt rem op aandelenportefeuille

Senior beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabobank verklaart de daling van de dollar en duidt de implicaties die dat heeft voor beleggers. Schmahl gelooft overigens niet dat de hegemonie van de dollar binnen afzienbare tijd voorbij is.

Betekenis dollar is niet te negeren

Visualization of the de-dollarization hype



If you think the dollar is disappearing tomorrow - your wrong. pic.twitter.com/n1N9PAX8yG — Ticker History ?? (@TickerHistory) April 24, 2023

Zijn de vooruitzichten voor EM echt zo goed?

Schroders verwacht pas volgend jaar meer groei in opkomende markten. China is een uitzondering. Voor EM-obligaties kan dat goed uitpakken. Voor aandelen zijn de vooruitzichten op lange termijn uitstekend.

Top-5 Aandelenfondsen Emerging Markets

Voor opkomende landen aandelenfondsen is het jaar 2023 begonnen zoals de meeste kalenderjaren het afgelopen decennium eindigden, namelijk met een underperformance in vergelijking met ontwikkelde markten. Ondanks die welhaast structurele underperformance blijven beleggers aanhoudend optimistisch.

Waarom stijgen de markten in 2023?

Vorig jaar was een pijnlijk jaar voor aandelenbeleggers en op papier zijn veel van die negatieve factoren nog steeds aanwezig of zelfs erger geworden. Toch verlopen de zaken in 2023 prima.

De coronapandemie was een dure grap

De Nederlandse economie heeft een flinke klap opgelopen als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen die er zijn ­genomen, zowel nationaal en internationaal. Hoeveel euro aan bruto binnen­lands product zijn we misgelopen? Een verkenning van Franses. https://t.co/HXMriEodq9 — Economenvakblad ESB (@ESBtweets) April 25, 2023

Zorgen op grondstoffenmarkt over economische zwakte

Na een sterke start van de maand april leverde de grondstoffensector de afgelopen weken in. Dit gebeurde in reactie op de aanhoudende bezorgdheid dat de economische zwakte in de VS en Europa het positieve effect van een herstellend China teniet doet. Een rondje langs de grondstoffenvelden.

Zo negatief zijn hedgefondsmanagers dus helemaal niet

Could we stop saying hedge funds are massively short now?



They're net long.



Source: Goldman Sachs pic.twitter.com/FzacQ129D7 — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) April 25, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Banken marginaliseren tot backoffices

Voordat de financiële crisis in 2008 toesloeg, dacht vrijwel iedereen dat de systeemrisico’s overzichtelijk waren. Ze zaten ernaast. Nu staan banken er beter voor, maar zitten de risico’s op een andere plek, aldus Arnoud Boot, hoogleraar Corporate Finance & Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam.

Het goede nieuws

Banken in Europa hebben steeds meer vermogen en zijn dus (in theorie) steeds veiliger. pic.twitter.com/efdLbnTfsC — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 24, 2023

Huizenprijzen dalen,

maar niet van alle woningen en ook niet overal. RTL Z bericht.