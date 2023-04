Must read: Nederlandse CFO's optimistisch over toekomst

“Europese aandelen vormen een sweet spot”

Geoffroy Goenen, hoofd Europese aandelen bij Candriam, voorziet een vertraging van de economische groei. Defensieve bedrijven bieden volgens hem soelaas, net als innovatieve bedrijven die opereren in de gezondheidssector of met hun oplossingen helpen het klimaatprobleem te tackelen.

Capital Group verhoogt beursverwachting lange termijn aanzienlijk

Capital Group heeft de verwachtingen voor aandelen en obligaties flink verhoogd. De lage waarderingen, na het slechte beursjaar 2022, spelen in deze positieve voorspelling een belangrijke rol.

Nee, de VS gaat niet failliet,

maar er komt waarschijnlijk weer gedonder over de noodzakelijke verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond.

De verzekeringspremie tegen bescherming voor faillissement voor Amerikaans overheidspapier is nog nooit zo hoog geweest. pic.twitter.com/VqfFXnYdvS — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 24, 2023

Wat is inflatie?

Column Martine Hafkamp: "De Fed introduceerde het begrip kerninflatie ooit om de torenhoge inflatie draaglijker te laten lijken. Ruim 40 jaar later lijken de beleidsmakers van de Fed verstrikt te raken in hun eigen, aangepaste terminologie. De kerninflatie, geïntroduceerd om de inflatie minder te laten lijken, blijft juist hardnekkig hoog. De echte inflatie lijkt wel degelijk af te nemen."

The case voor waarde-aandelen

International value stocks appear quite attractive compared to their growthy counterparts according to JP Morgan pic.twitter.com/7iVB24fkgw — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) April 23, 2023

"Nederlandse CFO’s waakzaam, maar optimistisch over toekomst"

Een stikstokcrisis, een klimaatcrisis, de Oekraïens-Russische oorlog, de huidige hoge inflatie en niet te vergeten hebben we de coronacrisis nog maar net achter ons gelaten. Ondanks het feit dat de wereld zich in een polycrisis bevindt, weerhoudt dat Nederlandse CFO’s er niet van om optimistisch te zijn over de vooruitzichten voor het bedrijfsleven in de komende twaalf maanden. Dat blijkt uit een rondvraag van Deloitte.

Sluiten laatste Duitse kerncentrales was wel een wijs besluit

Steffi Lemke voor Project Syndicate: "Germany’s government was right to respect the broad societal consensus in favor of shutting down the last of its nuclear reactors. Solar and wind power are not only much cheaper than nuclear to generate; they are also safer, more sustainable, and more climate-friendly."

Recessie is goed voor goud

Maar nog beter voor obligaties.

Gold tends to outperform stocks during recessions pic.twitter.com/Fb7AIhhUZU — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) April 23, 2023

Vijf essentiële checks bij aankoop van een beleggingsfonds

Met meer dan 100.000 verschillende beleggingsfondsen in het fondsuniversum is het gemakkelijk om verward te raken bij het selecteren van een beleggingsfonds. Morningstar geeft 5 tips om meer grip te krijgen op uw fondsselectie.

Het effect van deglobalisering is groot

Zeer uitgebreide analyse. Must read.

Regime verandering: De nieuwe #wereldorde zal de #globalisering op de proef stellen. Rond het begin van het nieuwe millennium bereikte de globalisering haar hoogtepunt en een verschuiving van het geopolitieke #machtsevenwicht dreigt die nu teniet te doen: https://t.co/tfeY3xxwaX pic.twitter.com/DeFtaZxftU — SchrodersNL (@SchrodersNL) April 23, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Recessiesignalen blijven maar flikkeren

Maar ondertussen is die recesie er nog altijd niet. Dus? "Yes, there are several risk factors that are flashing red. The question is whether the labor market and the consumer sector will issue decisive confirmations? Alternatively, is the economy more resilient than generally understood? The answer, presumably, is forthcoming. But that’s been true for months and the debate rolls on. The business cycle hasnt been repealed, but it has evolved." Hier is het verhaal.

De Philly Fed index zegt keihard recessie

licht blauw is de Philly Fed index

Donker is de ISM

grijze balken zijn recessies. pic.twitter.com/DcR3TGELe3 — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 21, 2023

Relatief veel bankiers en boeren miljonair

De fors gestegen huizenprijzen en de bloeiende economie zijn goed terug te zien in het aantal miljonairs in ons land. In 2021 waren het er welgeteld 317.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is vier procent meer dan in 2020. En het zijn bovengemiddeld vaak bankiers en boeren.