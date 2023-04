Must read: De Philly Fed zegt recessie

Nieuwe data wijzen op slechte tijden. Plus: we zitten in een credit crunch, de superhoge suikerprijs en zo zwaar is Apple.

Credit crunch nieuw risico voor de economie

Er komt geen credit cruch, die is er al, schrijft Edin Mujagic. Banken zijn terughoudender en dat is nooit goed voor de economie. Wat doen de centrale banken straks?

Risico kent vele vormen

Er zijn veel verschillende manieren om financiële risico's te meten, maar geen enkele is perfect. Het advies van beleggingsexpert Adam Grossman is ze allemaal te bekijken, maar er nooit blind op te vertrouwen.

Grafiek van Daalder: There is an alternative

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: There is an alternative.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ojee, recessie

De Philly Fed index zegt keihard recessie

licht blauw is de Philly Fed index

Donker is de ISM

grijze balken zijn recessies. pic.twitter.com/DcR3TGELe3 — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 21, 2023

Zo zwaar is Apple

The largest stock in the S&P 500 (Apple) has a weighting equal to the bottom 190 pic.twitter.com/XhxYFyXu5R — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) April 20, 2023

Dure huizen

The mortgage payment needed to buy the median priced home for sale in the US has moved up to $2,538, a new all-time high. pic.twitter.com/BQ1fqW7xf9 — Charlie Bilello (@charliebilello) April 21, 2023

Hier is UMG bang voor

Universal Music Group is bang voor wat de impact is van AI nu computers zelf muziek maken. Hoe zit het met rechten en verdiensten? Op IEX Premium staat er ook een analyse over.

Superhoge suikerprijs

Sugar continues to surge, hitting a new 11-year high pic.twitter.com/UEJi4BPG8c — Barchart (@Barchart) April 21, 2023

De beste kwaliteitsbedrijven met oprichters aan het roer