Must read: Een sector profiteert vooral van komst mega-investeringen

Plus: quants in de obligatiemarkt, Nederlandse beurs is 's werelds duurzaamste, liever aandelen dan cash, banken VS staan op kredietrem, en meer.

Nieuw! Quants in de obligatiemarkt

Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors is enthousiast over een gloednieuwe ontwikkeling in de obligatiemarkt: beleggen op basis van kwantitatieve modellen. Zo gewoon als dat is voor aandelenbeleggers, zo onbekend zijn obligatiebeleggers er nog mee.

Morgan Stanley: tijd voor meer risico

Een zwakkere arbeidsmarkt zorgt voor dalende inflatie en het einde van de rentecyclus. Dat is positief voor zowel de aandelen- als obligatiemarkten.

Nederland nog steeds het duurzaamste aandelenland

De nieuwste editie van Morningstar's Sustainability Atlas bevestigt het beeld dat Noord-Europese landen het best scoren op het gebied van ESG. Nederland gaat al voor het vierde jaar aan kop als duurzaamste land. Maar er zitten ook interessante verrassingen bij in andere regio's.

U zoekt een inflatiehedge?

De AEX index (lichtblauw) en de onderliggende winsten over de afgelopen 20 jaar, gecorrigeerd voor inflatie. Winsten zijn 40% harder gestegen dan inflatie. Dat is 1,7% per jaar. pic.twitter.com/ggQcFNZ7c9 — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 20, 2023

De 4 belangrijkste beleggingsvragen

Sterk verhaal van Joe Wiggens. "A painful confluence of compelling stories and inescapable overconfidence means that we are prone to participate in investment activities where the chances of positive results are very poor. To guard against this, we need to better understand the odds and justify why we might be an exception."

Mega-investeringen op komst: wie profiteert?

De wereldeconomie staat aan de vooravond van een decennium waarin de capex, ofwel kapitaaluitgaven, flink omhoog zullen gaan. Slimme producenten zullen hier de vruchten van plukken.

Liever aandelen dan cash

Nu de banken weer spaarrente geven, is het verleidelijk om meer cash aan te houden. Wim van Zwol van vermogensbeheerder Vanguard belegt desondanks liever in aandelen. Daarvoor levert hij vijf zwaarwegende argumenten.

Amerikaanse banken staan op kredietrem

Dat is natuurlijk slecht voor de economie.

Deze 6 grafieken tonen hoe zwaar de kredietverlening in de VS onder druk staat https://t.co/GlfJUlSdKt — Business Insider Nederland (@BINederland) April 19, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Europa's nieuwe energiemarkt

Edoardo Campanella voor Project Syndicate: "Since Russia launched its war on Ukraine, European countries have had to rethink their energy strategies and secure supplies of natural gas and oil from elsewhere. The economic and geopolitical effects of these changes will be profound, and they will not be confined to Europe."

Inderdaad, locatie bepaalt

Maar dan wel bepaald anders dan we de laatste jaren gewend waren.

Als je het prettig vindt dat je huis meer waard wordt, had je afgelopen kwartaal maar beter in Zeeuws Vlaanderen of Oost Groningen kunnen zitten.

(NVM) pic.twitter.com/UG7yQfAQcC — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 19, 2023

Interessante niche?