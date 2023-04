Must read: Impact van AI wordt tamelijk enorm

Sombere winstverwachtingen bieden ruimte voor meevallers

Goede beleggers durven tegen de stroom in te zwemmen. “Momenteel zitten beleggers somber in de markt. Meevallend nieuws kan dan al snel een trigger zijn voor positieve koersreacties”, zegt CIO Jelte de Boer van vermogensbeheerder Optimix.

Aandelen uit de gratie

Investor allocation to stocks relative to bonds has fallen to lowest level since the Global Financial Crisis pic.twitter.com/Hav38tXLNS — Barchart (@Barchart) April 19, 2023

Hoge rente kan elk moment nieuwe risico's openbaren

State Street Global Advisors is positief over de rest van het jaar, maar ook alert omdat de snel gestegen rente elk moment nieuwe barsten in het fundament kan blootleggen.

Impact van AI op wereldeconomie en beroepen groot

Kunstmatige intelligentie (AI) kan een enorme impact op de economie gaan hebben, net zoals internet had in de jaren negentig. Sommige beroepen zullen verdwijnen, maar er komen ook nieuwe banen. Goldman Sachs schat dat de productiviteit met 1,5 procentpunt en het bbp met jaarlijks 7 procentpunt kan groeien.

Investeringsgolf op komst

Welke bedrijven profiteren?

Waarom het herstel van de #kapitaalinvesteringen veerkrachtig zal zijn. De wereldeconomie staat aan de vooravond van een decennium van hogere #capex door #bedrijven. Slimme #producenten staan klaar om hiervan de vruchten te plukken: https://t.co/qEJDvo15Td pic.twitter.com/IRzYb7OFTx — SchrodersNL (@SchrodersNL) April 18, 2023

Wat is inflatie?

Column Jan-Willem Nijkamp: "Ruim 40 jaar later lijken de centrale bankiers verstrikt te raken in hun eigen terminologie. De kerninflatie – geïntroduceerd om de inflatie minder te laten lijken, blijft juist hardnekkig hoog. De echte inflatie lijkt wel degelijk af te nemen."

Wordt dit het decennium van de Europese aandelen?

Aandelenkoersen en winstgroei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het vorige decennium sloeg Europa op dit gebied een modderfiguur ten opzichte van de Amerikaanse techsector. Maar het komend decennium zijn de rollen waarschijnlijk omgedraaid.

De koersontwikkeling over afgelopen 12 mnd, en dan opgesplitst naar winsten en waardering.

in EM daalden de winsten met 13%. In Europa stegen met 6,5%.

Bovenste regel is Europees onroerend goed. pic.twitter.com/g3edGp5cZT — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 19, 2023

Meeste aandelen presteren slechter dan obligaties

Slechts een heel klein deel van de aandelen zorgt voor het hoge gemiddelde aandelenrendement, zo wijst onderzoek uit. "We find that the top-performing 2.4% of firms account for all of the $US 75.7 trillion in net global stock market wealth creation from 1990 to December 2020. Outside the US, 1.41% of firms account for the $US 30.7 trillion in net wealth creation."

Recessievrees en volatiliteitsangst sturen ETF-beleggers

ETF-beleggers wereldwijd kochten afgelopen maand volgens Amundi AM vooral obligaties, kortlopend of langlopend. Voor aandelen, normaliter het belangrijkste ETF-domein, was minder interesse.

Neoliberalisme heeft opnieuw gefaald

Column Joseph E. Stiglitz: "Like previous disruptions to the global economy, Russia’s war in Ukraine has highlighted the fallacy of relying on markets alone to mitigate risks and strengthen countries’ resilience. Neoliberalism has failed yet another test and must finally be replaced by a new economic vision based on new values."

Herbalanceren is belangrijk

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Boze vakbond

Aandeelhouders van de grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland hebben tussen 2019 en 2022 meer geprofiteerd van de bedrijfswinsten dan hun werknemers. De uitkeringen aan aandeelhouders stegen met 59 procent, de salarissen van de werknemers stegen met 12 procent. FNV noemt dat onacceptabel, schrijft RTL Z.

KLM staat weer op eigen benen

Luchtvaartmaatschappij KLM is verlost van de bemoeienis van de staat. Het bedrijf heeft een afspraak met een groep van veertien banken gemaakt over de mogelijkheid om maximaal 1 miljard euro te lenen. Daarom heeft het de financiële steun van de overheid niet meer nodig.

Amerikaanse arbeidsmarkt blijft opvallend goed liggen

Maar hoe lang nog? Lees ook: De val van de laatste dominosteen.

In case you were wondering what will happen to the US labor market when the #FederalReserve is done hiking.



I created a chart combining every major Fed tightening cycle since 1970 (forwarded 2 years) and the US #unemployment rate. pic.twitter.com/JRtKCOZ0I3 — jeroen blokland (@jsblokland) April 18, 2023

Land van klagers?

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) per inwoner was in 2022 ruim 53 duizend euro. Nederland staat daarmee op de vierde plaats binnen de Europese Unie. In 2021 stond Nederland op de vijfde plek. Het bbp per capita was net als een jaar eerder anderhalf keer zo groot als het EU-gemiddelde. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en Eurostat.