Must read: Iedereen wil goud

Impactbeleggen is vooral de publieke markten opzoeken

Volgens Matt Lawton, verantwoordelijk voor de wereldwijde impact obligatiestrategie van de Amerikaanse vermogensbeheerder T.Rowe Price, zijn impactbeleggingen zeker niet voorbehouden aan private markten. Sterker, hij ziet steeds meer kansen in publieke markten.

Elk scenario pakt voor aandelen slecht uit

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen ziet geen al te beste kansen voor aandelen. Het kan vriezen en het kan dooien, maar beide weersomstandigheden zijn niet goed.

Ontdek Scandinavië

Superaandelen

Dit zijn de vele aandelen die in de afgelopen met 1000% en meer zijn gestegen. Eentje steekt er met kop en schouders bovenuit en dat is niet Tesla.

Dollar blijft de baas

Column Jim O'Neill voor Project Syndicate: "Perceived threats to the dollar’s role in the global financial system are nothing new; they have been a frequent occurrence since the 1980s. But until would-be challengers can find a credible alternative to the dollar for their own savings, the greenback’s dominance will not really be in doubt."

Als inflatie pijn doet

Ook de Britten zijn weer flink aan het staken.

Britain loses 3 million days to strikes as more protests loom https://t.co/YrsjfNkaq2 via @EamonFarhat @ElinaGanatra pic.twitter.com/nR9jlystqE — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) April 18, 2023

Als geld wel stinkt

Waarom assetmanagers echt ethisch te werk moeten gaan. Dus geen zaken doen met autoritaire staten of op grijze beleggingen groene stickers plakken. Dat is niet alleen doen wat je belooft maar het beperkt ook meteen de risico's.

"Many clients care about investing responsibly, and have asked their investment managers to commit to practices that are consistent with their values. Human rights may not yet get the same level of attention as environmental concerns or other issues, but managing sovereign wealth from repressive countries does present material business risks." Sterk betoog.

Er valt nog genoeg te (ver)bouwen

De bouwproductie bereikte in februari het hoogste volume van deze eeuw.

Voor heel 2023 verwacht #ING echter een kleine volumedaling van 0,5%. De nieuwbouw van woningen staat onder druk, maar verbouwingen en verduurzaming bieden nog tegenwicht. pic.twitter.com/aTPxWnDBiL — ING Economie (@INGnl_Economie) April 17, 2023

Amerikaanse aandelen zijn duur

Dus ook ene Warren Buffett zoekt inmiddels buiten de eigen grenzen naar aantrekkelijke beleggingen.

Oplossing voor alles of linke soep?

Waarom de roep om strenge regels voor AI steeds luider worden. RTL Z bericht.

De blijvende waarde van goud

World Gold Council geeft drie redenen om te beleggen in goud: centrale banken zitten weer aan de koopkant, goud blijft schaars en de markt is liquide. "Sinds 1971 is de goudprijs jaarlijks met 8% gestegen."

Particuliere goudvragen ontploffen

Gold sentiment is as extreme as dedollarization hysteria right now. Here are searches for "how to buy gold" on Google, back to 2004. Second tweet shows how peak searches coincided with peak gold price in 2011.



Google search interest: How to buy gold, 2004- pic.twitter.com/yQZw7kg5ia — ?ll?uuop ?u??q (@donnelly_brent) April 17, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ideetje? Export lost het Nederlandse stikstofprobleem op

De Nederlandse #exportwaarde van #kunstmest is met 57 procent toegenomen, van 2,4 miljard euro in 2021 tot 3,7 miljard euro in 2022. De toename komt door fors hogere exportprijzen, het uitgevoerde gewicht is juist afgenomen. https://t.co/RfnKwv7sdD pic.twitter.com/TMJIm8x0VZ — CBS (@statistiekcbs) April 14, 2023

Positieve en negatieve berichten uit China

Het geloof onder beleggers op een krachtig economisch Chinees herstel neemt langzaam wat af.

(BofA survey) pic.twitter.com/r9z8ouivbf — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 18, 2023

#China's retail sales were stronger than expected in March.

But as the chart shows, the current pace is unlikely enough to counter the slowdown in the rest of the world.

In addition, industrial production and property investment underwhelmed in March. pic.twitter.com/AHltKVewsq — jeroen blokland (@jsblokland) April 18, 2023