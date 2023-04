Must read: Deze tijd vraagt om kwaliteitsaandelen

Een bankrun ligt altijd op de loer

Olivier de Berranger, gedelegeerd algemeen directeur en CIO van La Financière de l’Echiquier (LFDE), over de oorzaken en de gevolgen van de recente bankencrisis. "Een plotse vertrouwensbreuk kan een bank zo onderuit halen."

Of zoals Barry Eichengreen schrijft: "But as long as we have banks, we will always have bank failures, which is why we need regulators to draw the right lessons from the SVB debacle, incorporate them into their procedures, and get back to work." Morningstar maakt zich overigens over de Europese bankensector weinig zorgen, ook als we te maken krijgen met een vastgoedcrisis.

Kwaliteit is terug van weggeweest

De stijgende rente drukt de winstgevendheid van bedrijven en daarmee ook hun waardering. In deze veranderende macro-economische omgeving is kwaliteit volgens Morningstar weer een heel belangrijke factor geworden. Hoe meer moat, hoe beter.

De beste energiebelegging

Clean energy vs fossil energy (beide index fondsen.

De bubbel in clean energy was al 2 jaar geleden. Maar over 5 jaar heeft clean energy het nog steeds beter gedaan.

De Fed gaat dit jaar NIET verlagen

WSJ survey: Economists have turned more pessimistic about inflation. Most see headline CPI falling to 3.5% this year, versus 3.1% in the January survey.



WSJ survey: Economists have turned more pessimistic about inflation. Most see headline CPI falling to 3.5% this year, versus 3.1% in the January survey. Three in five economists don't anticipate Fed rate cuts this year after a final 25 bps hike in May

Er is ook positief inflatienieuws

Bitcoin is op weg naar 1,5 miljoen

ARK Invest is, wie had anders gedacht, optimistisch over de waarde van crypto's. De bankcrisis rond SVB en Credit Suisse heeft volgens Ark Invest laten zien dat beleggers bitcoin als veilige haven zien. In het slechtste geval moet er tot 2030 wel een vertienvoudiging van de koers inzitten.

Aan de blockchaintechnologie, waar crypto's op rusten, ligt het volgens Jan Scheele en Rudolf van Ee. De vertegenwoordigers van de Blockchain Netherlands Foundation zien daar een prachtige toekomst voor.

Dan is er nog succesvol waardebelegger Warren Buffett. Die ziet geen verschil tussen bitcoin en een roulettefiche.

The case voor 30 jaars Treasuries

Column John Rekenthaler: "But for the first time in several years, one can at least make an argument for long Treasuries. That is a welcome change."

Heerlijk helder Heineken?



Heineken beweerde dat de Russische dochteronderneming financieel volledig op eigen benen stond, maar dat blijkt niet te kloppen. Het is de zoveelste communicatieve misstap van de bierbrouwer. FTM zet een jaar aan onjuiste berichtgeving op een rij.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Dollar verliest status van wereldmunt?

Braziliaanse president wil graag af van dominante dollar af en lonkt naar China: hoe realistisch is dat?

Als verkopers niet willen verkopen

Waarom de Amerikaanse huizenmarkt, net als de Nederlandse overigens, op slot zit. "Sellers have the upper hand as long as they don’t need to move. For now, they’re waiting for buyers to come to them." Aldus Michael Batnick.

Belang vastgoedmarkt is groot

?? Housing is about to become a *major* deflationary force! ?????



People are underestimating the impact it will have on economic growth and wealth.



Housing is about to become a *major* deflationary force! People are underestimating the impact it will have on economic growth and wealth.

