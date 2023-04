Must read: Gevaar lijkt geweken

Beleggers stappen niet meer massaal in geldmarktfondsen. En verder: Japan blijft monetaire beleid versoepelen, waar zitten we in de inflatiecyclus en hedgefondsen kunnen goede aanvullingen zijn op de portefeuille.

Must read: Ja, Amerika kan in gebreke blijven

Nog een keertje de rente verhogen dan?

Steeds meer Fed-leden willen de rente voorlopig onveranderd laten. Niet vanwege bankproblemen, maar omdat de economie lijkt te normaliseren, aldus Edin Mujagic. Misschien nog een keertje omhoog, maar de inflatie wordt er niet veel lager van.

Welke hedgefondsen zijn goede portefeuille-aanvullingen?

Er zijn grote verschillen tussen hedgefondsen. Slechts een deel biedt bescherming tegen koerscorrecties.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ohh, ze zijn al weer uit de mode

Money Market Funds assets rose by USD 49 billion last week. The smallest increase in four weeks. pic.twitter.com/VBErQgMDRK — jeroen blokland (@jsblokland) April 13, 2023

Softban verkoop aandelen Alibaba

De investeerder doet Alibaba de deur uit (FT, achter betaalmuur).

Nieuwe drugsproblemen VS

Waarom de nieuwe afvalpillen in de VS slechts het begin zijn van een nieuwe ronde pillenverslavingen.

Grootste obligatiemarkten ter wereld

Largest Bond Markets in the World pic.twitter.com/0FGyXq9GBH — Barchart (@Barchart) April 13, 2023

Even een inflatielesje

1970s inflation had 3 separate waves



Are we just on wave 1 of 3 now?



(credit to @tavicosta for the chart) pic.twitter.com/F015lJt1qL — Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) April 13, 2023

Japan blijft versoepelen