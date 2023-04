Must read: Ja, Amerika kan in gebreke blijven

Kwestie van slim en tijdig voorsorteren

Multi-assetspecialisten Yoram Lustig en Michael Walsh van T. Rowe Price rekenen dit jaar op minder inflatie, hoge rentes, een waarschijnlijke recessie, (geo)politieke spanningen overal, en op de komst van New Normal. Bij elke trend horen specifieke beleggingskeuzes.

De val van de laatste dominosteen

Volgens fondsmanager Enguerrand Artaz van de Franse vermogensbeheerder LFDE is de kans op een Amerikaanse recessie verder toegenomen nu ook de 'onbreekbare' Amerikaanse arbeidsmarkt in rap tempo verslechtert. "De Amerikaanse arbeidsmarkt trilt op zijn grondvesten."

Van Lanschot Kempen handhaaft voorzichtig beleggingsbeleid

Senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen ziet voor beleggers in aandelen en obligaties vooral risico's. Hij prefereert momenteel daarom cash.

Negeer economische voorspellingen

"If I depended in my life on economic forecasts, I don't think I'd make any money," says Warren Buffett. "It has no utility. When you hire someone to tell you what's going to happen in the economy, you're throwing away your money as far as I'm concerned." pic.twitter.com/dNEQn4y6mO — Squawk Box (@SquawkCNBC) April 12, 2023

De vele valkuilen van dividendbeleggen

Aline Avzaradel van Capital Group ziet de komende jaren goede kansen voor dividendbeleggers, maar waarschuwt ook voor de valkuilen én voor bedrijven die liegen over hun balanspositie.

Onderwijl blijven buybacks in de mode

Buyback authorizations are massive for 2023 pic.twitter.com/oC9mx3dPHc — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) April 12, 2023

Bullmarkt sterk gedragen

"You need bulls in bull markets to buy stocks. That’s just math. And we’re seeing exactly that." Hier is het korte artikel.

Wat doet de Fed?

Consensus is er even niet.

Mind the closed gap! The upper range of the Fed key interest rate is now again very slightly above the headline US #inflation rate, which probably means the Fed is done hiking. BUT stubbornly high core CPI probably means Fed will do another 25bp hike. pic.twitter.com/67fJRTmJEf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 12, 2023

First #inflation analysis. All major #CPI measures are down from February on a 3-month annualized basis.



It now depends on how much weight the #FederalReserve will give to levels vs. direction.



Core: +5.1%

Core Services ex Shelter: 4.0% pic.twitter.com/YmVzHS9yzq — jeroen blokland (@jsblokland) April 12, 2023

Spreiden over aandelen en obligaties is niet genoeg

Want de correlatie tussen beide beleggingscategorieën blijft nog wel even positief. "A rising interest rate and/or rising inflation environment would provide headwinds for the basic 60/40 portfolio and a potential tailwind for broader portfolio diversification." Lees de uitgebreide analyse van Morningstar US.

Ja, Amerika kan in gebreke blijven

Machtige AI-spelers

Artificial Intelligence (AI) is een belangrijk thema voor beleggers, maar het is nog onzeker wie de slag om AI gaat winnen. Hier zijn tien bedrijven met goede kansen om te profiteren van de AI-trend.

"Bankencrisis nu voorkomen maar blijft op de loer liggen"

Met de overnames van de Silicon Valley Bank en Credit Suisse is een bankencrisis voorkomen. Dat betekent echter niet dat de financiële sector achterover kan leunen. Het Internationaal Monetair Fonds heeft in zijn World Economic Outlook becijferd dat de kans op een nieuwe financiële crisis zo’n 15% bedraagt.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Weg met de toeslagen!

Een uitgewerkt plan voor een minder complex belastingstelsel.

Niemand wil nog tochtige huizen



Sterkste daling huizenprijzen bij woningen die vóór 1930 zijn gebouwd – slechtere isolatie speelt grote rol https://t.co/VVFKaybWDe — Business Insider Nederland (@BINederland) April 13, 2023

Dat verband tussen rente en prijs bestaat in Nederland natuurlijk ook

Huizenprijzen versus de hypotheekrente in de US

lichtblauwe lijn. Let op de as is omgekeerd. Want hoge rente zorgt voor lagere huizenprijzen. pic.twitter.com/bq4o2qgu9r — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 12, 2023

Yes! ALFI komt naar Amsterdam. Meld u aan!

Volgende week woensdag 19 april komen vertegenwoordigers van ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) naar Amsterdam om professionele fondsbeleggers bij te praten. Ook onder meer Loyens & Loeff, DUFAS, de AFM, Robeco en BlackRock zijn van de partij. Wat staat er allemaal op het programma?