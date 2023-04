Must read: Cruciaal cijferseizoen breekt aan

Plus: oude economie Europa slaat terug, steranalisten zijn slechte voorspellers, cannabisbeleggingen gaan in rook op, lagere huizenprijzen zijn slecht signaal, en meer.

Oude economie Europa slaat hard terug

Aandelenkoersen en winstgroei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het vorige decennium sloeg Europa op dit gebied een modderfiguur ten opzichte van de Amerikaanse techsector. Maar het komend decennium zijn de rollen omgedraaid, zegt Brian Chingono van Verdad Research.

Steranalisten zijn slechte voorspellers

Joachim Klement heeft het niet zo op steranalisten. Eén fantastische voorspelling heeft ze beroemd gemaakt. Bij 9 van de 10 andere calls zitten ze er compleet naast.

Cruciaal cijferseizoen breekt aan

Column Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "Het komende cijferseizoen kan wel eens een zware stempel op het verdere verloop van de koersen gaan drukken. Let vooral op de resultaten van de banken en de technologiefondsen. Aan de andere kant zijn de verwachtingen inmiddels zo laag dat het al snel kan meevallen. Je kunt je zelf immers nauwelijks verwonden bij een val uit het kelderraam."

Techniek moet het doen

Welke is de beste om de wereld CO2-neutraal te krijgen?

Elf sleuteltechnologieën die de wereld tegen 2050 #koolstofvrij moeten maken.https://t.co/mIbgmhgcrr — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) April 5, 2023

Is de kust veilig?

"Begin vorige maand raakten diverse banken in de financiële problemen. Als gevolg daarvan daalden de beurskoersen, maar inmiddels zijn de meeste aandelenindices weer hersteld. Probleem opgelost? Ja en nee, aldus Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer.

Cannabisbeleggingen gaan in rook op

Cannabis verkopen groeien in US met 14%. Beleggers gokten hier al op in 2018/2019. Iedereen viel over elkaar heen. Het item was zelfs op tv. Koersen zijn sindsdien met 90% gedaald. Hier Cannabis bedrijven index. Als je doet wat iedereen doet, verdien je wat iedereen verdient. pic.twitter.com/FhiK0t3LAS — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 12, 2023

Kansen voor beleggen in bouwmaterialen

Bedrijven in de bouwsector worden als een goede graadmeter beschouwd voor de huidige staat van de economie. Tijd voor een analyse van vier toonaangevende Europese spelers die bouwmaterialen maken: CRH, HeidelbergCement, Holcim en Saint-Gobain. Sommige kunnen volgens Morningstar profiteren van de economische stimulansen in de Verenigde Staten.

Dalende huizenprijzen zijn een slecht beurssignaal

Global house prices are falling and that is a recessionary signal, according to Bank of America pic.twitter.com/Zc79IV1HrA — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) April 11, 2023

Welke hypotheekperiode is beter?

Ook opmerkelijk. Variable hypotheek rente hoger dan vaste rente. Meer risico en toch een hogere prijs.https://t.co/9ECYsNZ9fS — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 11, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

PC-verkopen verkeren in een flinke dip

Aan de koers van Apple is het niet te merken. Blijft de verkoop van de iPhone dan wel overeind?

Visualizing the collapse in computer sales pic.twitter.com/EZacPoGcbQ — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) April 11, 2023

Oud-minister van Landbouw strijkt tonnen op met dubieuze grondhandel

Het familiebedrijf van voormalig CDA-minister van Landbouw Cees Veerman heeft in de afgelopen maanden meer dan een half miljoen verdiend aan dubieuze grondspeculatie. Particulieren kochten via een tussenhandelaar, voor bedragen die wel tien keer boven de marktwaarde liggen, stukken landbouwgrond van hem. Hen werd wijsgemaakt dat de grond snel in waarde zou stijgen, maar dat blijkt een fabel, zo ontdekte RTL Z.