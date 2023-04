Must read: Hedgefondsmanagers hebben hun keuze gemaakt

Plus: BBB is goed voor beleggers, Rabobank zet in op Chinese aandelen, beleggen met Ray, daling huizenmarkt in Europees perspectief, en meer.

De impact van BBB op uw aandelenportefeuille

BBB staat voor meer dan de Boer Burger Beweging en de kredietstatus van Credit Suisse vlak voor de ondergang. De afkorting staat ook voor belangrijke Amerikaanse wetgeving, schrijft Siegfried Kok van OBAM.

Nieuwe fase aangebroken voor Chinese techmonopolisten

Met het opbreken van Alibaba is volgens hoofdbeleggingsstrateeg Taoufik Boussebaa van Rabobank Investment Ofiice een nieuwe periode aangebroken voor Chinese techreuzen. "De macht van monopolies wordt door de autoriteiten aan banden gelegd, terwijl de private sector wel ruimte krijgt om te innoveren en te groeien. Een omslag die goed nieuws is voor beleggers."

Dat was de berenmarkt?

Column Martine Hafkamp: "De komende maanden is verder herstel op de beurs niet uitgesloten. De vrees voor instortende banken ebt weg. De inflatie zakt en de rente kan dalen."

Hoe belegt een van de beste beleggers ter wereld?

Effectief spreiden is lastig tegenwoordig

Is een Amerikaanse recessie onafwendbaar?

De recente aanwijzingen dat de arbeidsmarkt in de VS eindelijk afkoelt, brengen beleggers ertoe om te heroverwegen of de Amerikaanse economie op het punt staat in een recessie te belanden. Enkele grote vermogensbeheerders houden er serieus rekening mee.

Hedgefondsen hebben hun keuze gemaakt

Het gaat helemaal niet goed met de Indiase economie

Ashoka Mody voor Project Syndicate: "Indian elites, official forecasters, and international media have piled into the narrative that India’s economy is booming and positioning the country to become the great success story of the twenty-first century. But looking past the illusion created by headline GDP numbers, nothing could be further from the truth."

Bitcoin is van geen waarde

Bitcoin van geen waarde?

De koers is dit jaar bijna verdubbeld.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Contrair aandelensignaal

Waarom hebben alleen wij een stikstofcrisis?

Nederland zit met een stikstofcrisis en al vier jaar lang kan er veel minder gebouwd worden - terwijl de meeste andere Europese landen nergens last van lijken te hebben. Hoe kan dat? RTL Z zocht het uit.

Kamerleden willen einde aan 'grondzwendel'

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat duizenden particulieren gedupeerd zijn en notarissen een dubieuze rol spelen.

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen gehalveerd

In het vierde kwartaal van 2022 waren er ruim de helft minder transacties op de markt voor nieuwbouwkoopwoningen dan een jaar eerder. Dit is de grootste daling sinds de start van de meting in 2015, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat.

Wie wordt het volgende Zweden?

De huizenmarkt in Zweden is een van de eerste die in de problemen is gekomen. Stijgende rente in combinatie met veel variabele hypotheken ontwricht de markt veel sterker dan in Nederland. Morningstar onderzoekt het beeld in heel Europa en kijkt welk land het volgende probleemgeval zou kunnen worden.

Reconstructie van het failliet van FTX