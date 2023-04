Must read: Tech heeft beste tijd gehad

Vooruitzichten aandelen EM zelden zo goed

Vermogensbeheerder AQR verwacht dat aandelen uit opkomende markten 3% meer zullen opleveren dan aandelen uit volwassen markten. Beleggers moeten terug naar de vorige eeuw voor een gunstiger instapmoment.

Gooit OPEC+ roet in het eten?

De hogere olieprijs zal de economie echt niet doen ontsporen, aldus Edin Mujagic. En centrale banken waren toch al niet van plan veel verder te gaan met verhogen van de rente.

Grafiek van Daalder: lagere groei, hogere inflatie

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen.

Tech heeft beste waarschijnlijk wel gehad

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

China de belangrijkste

Really great graphic from @VisualCap showing the breakdown of our $1.8 Trillion #trade #deficit. While #China is a major trading partner (mostly imports) they are likely not as large as many think. pic.twitter.com/vg5d9Ymzpg