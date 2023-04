Must read: De logische stijging van de goudprijs

De beleggingsimplicaties van een recessie

Schroders rekent op een recessie in de tweede helft van 2023. Wat betekent dat voor de verschillende beleggingscategorieën? Beleggingsstrateeg Tina Fong pluisde 50 jaar aan data uit. Belangrijkste conclusie: staatsobligaties, defensieve aandelen en edelmetalen zijn de grote winnaars.

"Schaarste op arbeidsmarkt is structureel"

Frédéric Leroux, hoofd van het Cross-Asset team en lid van het strategisch Investeringscomité van Carmignac, geeft zijn kijk op de belangrijke arbeidsmarkt.

De logische stijging van de goudprijs

De goudprijs stevent af op recordhoogte en dat hoeft het einde niet te zijn van de opmars. De goudprijs wordt mede bepaald door drie factoren, die momenteel allen in het voordeel van het edelmetaal werken.



Amerikaanse tienjaars is flink gedaald

De Nederlandse tienjaars geeft momenteel 2,5%. Dat is 16% minder dan de top van 3% eind februari.



Yields on 10-year Treasuries fell to the lowest since September on the heels of one downside economic surprise after another. First, ADP payrolls data underwhelmed. Next, the US service sector expanded last month at a much slower pace than expected. pic.twitter.com/smavJgJAf5 — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) April 5, 2023

Top 5 wereldwijde waarde-aandelenfondsen

Na jaren van moedeloosheid onder waardebeleggers staat de beleggingsstijl weer als vanouds in de schijnwerpers. In een buitengewoon beursjaar waarin zowel aandelen als obligatiebeleggers flinke verliezen moesten incasseren waren het waarde-georiënteerde beleggingsstrategieën die beleggers in 2022 nog enige bescherming boden. Morningstar presenteert vijf topfondsen.

De nieuwste brief van Jamie Dimon van JP Morgan

Belangrijkste take away: problemen banken zijn niet voorbij.

Banken nemen het zekere voor het onzekere

De beperking van de kredietverlening is een belangrijk argument om te pleiten voor het einde van renteverhogingen.

US Banks have tightened their lending standards to levels that have coincided with recessionary periods in the past... pic.twitter.com/2aiZ10Nt0N — Charlie Bilello (@charliebilello) April 6, 2023

Beleggingslessen van Bill

Bill Ackman is one of the world's most notorious hedge fund managers.



In 2004, with $54 million, Ackman started Pershing Square Capital Management and today has a net worth of more than $3.5 billion.



Here are 11 lessons from the man himself.



THREAD pic.twitter.com/QJ0oupg6Bm — Commonstock (@JoinCommonstock) April 5, 2023

The case voor beleggen in gelijkgewogen indices

Joachim Klement: "The key benefit of equal-weighted portfolios is that they provide a robustly good outcome, even if you are wrong." Wel een technisch verhaal.

Koop de wereld

Meb Faber legt aan zijn (Amerikaanse) lezers uit waarom het kopen van niet-Amerikaanse aandelen een goed idee is.

Facorbeleggen is niet altijd de juiste oplossing

Hier is het uitgebreide (historische) verhaal.



Globalisering is helemaal niet voorbij

Joseph S. Nye voor Project Syndicate: "While the US-China rivalry may disrupt global economic arrangements, it certainly does not augur a sharp decline in human interdependence. History shows that globalization is largely driven by technological changes that reduce the importance of distance, and that will not change."

Alle bussen worden elektrisch

The electrification of passenger cars is accelerating every year. And in public transportation, it is moving even faster. The electric city bus is overtaking the diesel bus. The Netherlands is a leading country. #RaboResearchhttps://t.co/oQ18hAI9de — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) April 6, 2023

Van new normal naar next normal

Volgens dezelfde Schroders zitten we in een transitiefase naar een lange periode met hoge inflatie en dito rente. Daar hoort een andere modelportefeuille bij dan de laatste 15 jaar.

Grootste cao-loonstijging in 40 jaar

De stijging van de cao-lonen bereikte in het eerste kwartaal van 2023 een nieuw hoogtepunt. Met 5,0 procent lag de ontwikkeling bijna twee keer zo hoog als een jaar eerder (2,7 procent), aldus het CBS.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Banken denken verschillend over financiering oliebedrijven

Last year, a banking group made plans to tell members to slash fossil fuel financing based on straightforward, tough metrics



Pandemonium followed



Result: Banks have many avenues to do nothing - and 4 in 10 banks upped lending exposure to oil and gashttps://t.co/gG9eZ3rIbQ pic.twitter.com/pUOgoCqnVo — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) April 6, 2023

Gemiddelde huis weer onder 4 ton

"De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning is in het eerste kwartaal van 2023 394.000 euro, een daling met 3,6% ten opzichte van het vierde kwartaal 2022. Op jaarbasis daalde de gemiddelde verkoopprijs in het vierde kwartaal 2022 met 6%. In het eerste kwartaal 2023 komt de daling uit op 8,2% op jaarbasis. Dit bevestigt het omslagpunt in de markt vergeleken met 2021 toen de prijs met zo’n 20% op jaarbasis steeg." Hier is het hele bericht van de NVM.