Must read: Overal kansen

Uitstel energietransitie leidt tot ontwrichting

Nick Stansbury, Head of Climate Solutions van Legal & General Investment Management (LGIM), schetst de mogelijk dramatische gevolgen voor de financiële markten als de energietransitie niet voortvarender ter hand wordt genomen.

Na de banken het vastgoed?

Column Thomas De Fauw: "De markt is waakzaam sinds Silicon Valley Bank en Credit Suisse en gaat op zoek naar de volgende zwakke schakel binnen het financiële systeem. Door de huizencrisis kwam de wereldeconomie tussen 2007 en 2009 in een recessie terecht. Nu centrale banken de rente in snel tempo verhogen, lijken partijen met grote (variabele) schulden opnieuw te worden blootgesteld aan de nare gevolgen van te veel goedkoop krediet."

Na elke landing komt een nieuwe start

Harde landing? Zachte landing? Geen landing? Beleggers zouden graag willen weten wat het wordt. Diversificatie is een manier om de risico's te minimaliseren. Een andere strategie is om de portefeuille voor te bereiden op de volgende start.

Overal kansen

Bij aanvang van het tweede kwartaal kijken de aandelenanalisten van Morningstar naar het brede beeld op de aandelenmarkten, en ze laten u zien waar de kansen liggen. Die zijn er volop, ondanks de rally van de laatste tijd.

Als banken geen rente betalen,

en beleggers het zekere voor het onzekere nemen.

This chart of money market mutual fund assets is breathtaking.. it's not just the angle of the slope but the size too, they've grown by $460b this year, that's >6x what all ETFs combined have taken in. pic.twitter.com/M851Cz6WLO — Eric Balchunas (@EricBalchunas) April 3, 2023

Onrust bankensector toont opnieuw noodzaak bankenunie

Bij DWS, de vermogensbeheerder van Deutsche Bank, maken ze zich geen zorgen over de Europese banken. Een Europese bankenunie is wel gewenst. Duidelijk is ook dat de kredietverlening de komende maanden verder zal afnemen.

Nederlandse sectoroutlook ING

Meeste dienstverlenende sectoren groeien dit jaar, terwijl producerende sectoren krimpen.

Lees meer in het #ING Vooruitzicht Sectoren: https://t.co/6k07SdbAUS

^Maurice pic.twitter.com/TkD5CcUBmS — ING Economie (@INGnl_Economie) April 4, 2023

Tech is back?

Column Jan-Willem Nijkamp: "Het blijft een vreemde markt. De beurs is nu twee kwartalen op rij gestegen, midden in wat officieel een berenmarkt heet. Voert technologie een nieuwe rally aan? Wie weet. Het gaat goed zo lang het goed gaat."

HUNDREDS OF GOOGLE EMPLOYEES HAVE STARTED TO PROTEST OUTSIDE ITS LONDON OFFICE DUE TO THE RECENT LAYOFFS ANNOUNCED BY GOOGLE $GOOGL $GOOG pic.twitter.com/8dzCpDoqF1 — GURGAVIN (@gurgavin) April 4, 2023

Now do dotcom. https://t.co/BcgSlTPUvd — Danielle DiMartino Booth (@DiMartinoBooth) April 4, 2023

"De hoogtijdagen voor toerisme beginnen"

Maxim Manturov, hoofd beleggingsadvies bij Freedom Finance Europe, analiseert de impact van het herstel van de toeristische sector op bedrijven en hun aandelen.

Goudprijs slecht 2000 dollargrens

Wow! #Gold price powers over USD 2,000!

Now within 2.5% of its all-time high. pic.twitter.com/0sV2DDwuFu — jeroen blokland (@jsblokland) April 4, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Woningbezitters zijn flink aan het verduurzamen

Het mes snijdt aan drie kanten: de energierekening gaat omlaag, het huis wordt meer waard en het geeft een goed gevoel, want de wereld wordt er ook beter door.