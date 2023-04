Must read: Rente gaat dit jaar eerst nog omhoog en dan omlaag

Private Equity belooft meer dan dat het waarmaakt

Private equity (PE) en private debt (PD) hebben de afgelopen jaren veel beleggers aangetrokken. De hoge illiquiditeitspremie was het belangrijkste lokmiddel. Maar weegt dat op tegen de fees?

Bankdeposito's blijven leeglopen

In de bankensector is de rust teruggekeerd. Desondanks lopen de spaartegoeden van de grote Amerikaanse banken flink terug. Wat is hier aan de hand? Hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group weet het antwoord.

De nieuwste renteverwachtingen van ABN AMRO

Kort samengevat: "Wij denken dat de rente op de korte termijn weer zal stijgen omdat de Amerikaanse en Europese centrale banken (de Fed en de ECB) de rente nog verder zullen verhogen. In de tweede helft van dit jaar kan de rente evenwel weer gaan dalen als de eerste renteverlagingen aan beide zijden van de Oceaan in zicht komen."

Hoge kerninflatie zal ECB aanzetten tot meer renteverhogingen. Onze ramingen voor de rentetarieven en de euro-dollarkoers eind dit jaar zijn gewijzigd.

De sectorvoorkeuren van BlackRock

Helen Jewell, Deputy Co-CIO bij BlackRock Fundamental Equities, vertelt in welke sectoren nog de meeste kwaliteit tegen de juiste prijs is te vinden.

China is niet langer een lagelonenland

China to lose manufacturing to other Asian countries for the same reason it gained it from the West.



via @TheEconomist pic.twitter.com/uv5GeV1n6b — AnilVohra1962 ???????????? (@AnilVohra1962) April 3, 2023

Fed doet het helemaal fout

Mohamed A. El-Erian voor Project Syndicate: "The US Federal Reserve's growing list of policymaking, supervisory, and communications failures is becoming increasingly consequential not just for Americans but also for the rest of the world. The global economy's single most important institution has lost its way and must urgently address two structural deficiencies."

Niet de winst maar de cashflow telt

Europese energiemarkt: van tekort naar overschot

Lagere vraag naar gas, aanjagen van zonne- en windenergie en fikse investeringen in LNG hebben de situatie rond energie in Europa drastisch veranderd. Waar we eerder vreesden voor een tekort, dreigt nu een overschot te ontstaan. Morningstar geeft een nieuwe update over de Europese energiemarkt.

Spreiden en wachten is de oplossing

Column Ben Carlson: "The whole point of a well-balanced asset allocation portfolio is that it should be durable enough to handle bull markets, bear markets, sideways markets, inflation, deflation, booms, busts and everything in between."

12 important charts every investor must know:



1. Over the past ~200 years, the U.S. dollar has lost 95% of its value whereas stocks are up 70,499,600%. pic.twitter.com/AZJuxgCUOe — Market Sentiment (@mkt_sentiment) April 3, 2023

Klimaatbeleid is absoluut noodzakelijk

Er gaat veel geld naar klimaatbeleid, maar aan het eind van de rit vallen die kosten een stuk lager uit dan de schade die niets doen zou kosten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, gepubliceerd in Nature Climate Change. De gezondheidsrisico's van het gebruik van fossiele brandstoffen zijn dan nog niets een meegenomen.

'We kunnen de energietransitie gigantisch versnellen'

Alles over de Amerikaanse huizenmarkt

De prijzen gaan dus omlaag. Maar hoe diep wordt de daling?

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Technologie veert logischerwijs op

Voor Renco van Schie van Valuedge komt de opleving van de techsector niet als een verrassing. Sterk gedaalde waarderingen, bankenstress, minder havikachtige centrale banken, goede winstverwachtingen en de mogelijkheid van opsplitsingen zetten techaandelen flink hoger.

