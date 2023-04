Must read: Het is het concurrentievoordeel, stupid!

Technologie veert op

Voor Renco van Schie van Valuedge komt de opleving van de techsector niet als een verrassing. Sterk gedaalde waarderingen, bankenstress, minder havikachtige centrale banken, goede winstverwachtingen en de mogelijkheid van opsplitsingen zetten techaandelen dit jaar flink hoger.

Voor Jacob Sonenshine van Barron’s zijn de sterk gestegen techkoersen reden om beleggers tot voorzichtigheid te manen.

Ervaring verliest het toch van kwantitatieve modellen

Spannende gebeurtenissen, die kort geleden zijn gebeurd, hebben een overdreven grote invloed op het handelen van mensen. Dat kan rationele beslissingen in de weg staan, een probleem dat kwantitatieve beleggers niet hebben.

Prijsverdubbeling olie?

OPEC heeft een forse productieverlaging aangekondigd. Fossiele energie-aandelen profiteren.

Energy stocks surge as OPEC+ announced the production cut of more than 1 million barrels a day https://t.co/3sxSyNa8kl — Bloomberg Markets (@markets) April 3, 2023

Welke Nederlandse aandelen tippen de experts?

De experts hebben hun verwachtingen weer gegeven. Afgelopen maand waren de keuzes niet zo best.

Voor komende maand zijn ze optimistisch geworden. #Lentekriebels. Hier kunt het rapport lezen met hun verwachtingen en aandelenkeuzes :https://t.co/gbGLQDCqxh — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 2, 2023

Economisch beeld opnieuw wat negatiever

Het CBS heeft de cijfers.

Forse daling nieuwe orders voor Nederlandse industrie in maart https://t.co/77PrLjPp1k — Business Insider Nederland (@BINederland) April 3, 2023

Dollar blijft de baas

Results of the LinkedIn 'global reserve #currency' poll.

60% matches the #USD's current weight in global foreign currency reserves, and bank liabilities (deposits) and claims (loans) pic.twitter.com/d5DGeYPEET — jeroen blokland (@jsblokland) April 3, 2023

Als iets gratis is, dan bent u waarschijnlijk het product

De handel in persoonlijke data op de digitale advertentiemarkt is uitgegroeid tot een miljardenindustrie. Intieme gegevens – zoals iemands seksuele voorkeur of medische situatie – gaan in een oogwenk de wereld over https://t.co/4UtZUt7emo via @FTM_nl — Eric Smit (@EricChrSmit) April 3, 2023

Het is het concurrentievoordeel, stupid!

Morningstar legt de nadruk in zijn analyse op Economic Moat, de mate waarin een bedrijf een concurrentieniveau heeft. Hoe meer Moat, hoe beter de winstkansen.

"We hebben drie verschillende gradaties in Economic Moat: Wide, Narrow en None. Hoe breder de slotgracht, hoe duurzamer het concurrentievoordeel is. Een Wide Moat rating is de hoogst mogelijke beoordeling waarbij we vinden dat het bedrijf volgens ons niet alleen een duurzaam concurrentievoordeel heeft dat minstens 5 tot 10 jaar meegaat, maar ook in staat zal zijn om zijn kapitaalkosten minstens 20 jaar te overtreffen."

Hier is het verhaal.

Waarom inflatie een blijvertje is

Lars Feld voor Project Syndicate: "Contrary to what many commentators would like to think, high inflation today is a macroeconomic phenomenon, resulting from too much money chasing too few goods and services. Worse, there are many reasons to worry that it will prove to be more persistent than many market participants have acknowledged."

AI leidt tot creatieve explosie

"The internet enabled humans to share videos that TV would never air. AI will enable them to share tools that companies would never build." Zeer interessant verhaal.

Waarom kijken naar koersen ook een slecht idee is

"Loss aversion is the idea that losses sting twice as bad as gains make us feel good. And myopia is the idea that the more frequently you look at your portfolio, the more likely you are to experience the sting from loss aversion." Hier is het artikel. The more you look the worse you’re going to feel about your performance."

Hier is het artikel.

CO2-neutraal beleggen. Hoe dan?

Hoe kan ik mijn #beleggingsportefeuille #koolstofvrij maken? Institutionele #beleggers stellen deze vraag steeds vaker aan Willem Schramade. Hij bespreekt enkele van de uitdagingen, kansen en basisprincipes: https://t.co/ZV92xbtu63 pic.twitter.com/W9XPALRSbu — SchrodersNL (@SchrodersNL) April 1, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Vastgoedmalaise

De vraag naar nieuwbouwappartementen neemt zo hard af, dat steeds meer projectontwikkelaars de bouw van hele complexen en woontorens uitstellen of zelfs annuleren. En dat terwijl de woningnood nog altijd onverminderd groot is. "Mensen kopen liever een tweedehands woning." RTL Z bericht.