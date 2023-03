Must read: veilige havens

Wisseling van de monetaire troon?

China wil wel dat de yuan de rol van de dollar overneemt. Maar China is daar niet klaar voor. De kans dat de euro de dollar van de troon zal stoten is groter, aldus Edin Mujagic.

Invesco stapt vol in cash

Invesco ziet het somber in met de zwalkende banken en een dreigende recessie. De vermogensbeheerder gaat daarom vol voor cash. Bedrijfsobligaties zijn ook favoriet. Het belang van aandelen wordt verlaagd. Goud en grondstoffen naar 0%.

Grafiek van Daalder: Hevige obligatievolatiliteit verklaard

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: de wandelende Amerikaanse rentecurve.

Obligatie- en aandelenbeleggers zien de toekomst anders

Corne van Zeijl: "Het lijkt erop of aandelenbeleggers slechts de zonnige kant willen zien, terwijl obligatiebeleggers alleen maar donkere wolken aan de horizon zien. Maar slechts een van de twee gaat gelijk krijgen. En als de waarheid in het midden ligt, zullen ze allebei teleurgesteld worden."

Obligaties geven somber beeld over economische verwachtingen.

Aandelen een optimistische.

Wie heeft er gelijk?

Colun in het @FD_Nieuws https://t.co/5uSvNygtBG — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 30, 2023

Veilige havens

Waar gaat het met de grilige olieprijs naartoe?

De dalende trend in de olieprijs is nog niet voorbij, maar de tweede jaarhelft belooft beterschap volgens Hans van Cleef van Energy Research & Strategy van Publieke Zaken https://t.co/0HEwNwef4M @hansvancleef @_PubliekeZaken_ — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) March 30, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Iets minder groot

#Fed balance sheet slightly drops for 1st time in 4 weeks as banking fears ease. Fed loans to banks fall to $152.6bn from $163.9bn: Discount-window loans fall to $88.2bn from $110.2bn prev week & record $152.9bn the week before. Borrowings from BTFP rose to $64.4bn from $53.7bn. pic.twitter.com/LSCEqA0Wa3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 30, 2023

Heel veel werk

werkgelegenheid sinds Corona in de US

cumulatief, nu 3 1/2 banen meer dan voor Corona pic.twitter.com/9zygmjo41T — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 30, 2023

China koopt de mijnen leeg