Must read: Belegger heeft laatste 100 jaar weinig geleerd

Op naar een structureel hogere rente en inflatie

Denk niet dat de situatie van lage rente en lage inflatie terugkomt. Azad Zangana van Schroders rekent op een regime change, die heel lang kan aanhouden.

Goede vooruitzichten voor traditionele 60/40-portefeuille

De klassieke 60/40-portefeuille met 60% aandelen en 40% obligaties heeft de toekomst. Dat stelt Todd Schlanger, beleggingsstrateeg bij Vanguard.

Markt lijkt prima geprijsd

De wereldaandelenindex

De wereldaandelenindex

En een lijntje met 15 x de verwachte winst

Drie chipbedrijven met potentie.

Eentje zetelt in Nederland.

De teloorgang van Credit Suisse

Afgelopen weken zakte Credit Suisse definitief door zijn hoeven, gevolgd door een overname door rivaal UBS. Maar de problemen van Zwitserse bankreus gaan al decennialang terug. Een terugblik.

Of zoals Bloomberg het verwoordt

Of zoals Bloomberg het verwoordt

Life at Credit Suisse got a little too exciting. Time for banking to become boring again

Fed verhoogt te veel

Column Michael Batnick: "It’s been a rough couple of weeks (months/years?) for one of the most powerful entities in the entire world. First, they were too late to raise rates. Then they raised them too much, leading to some of the biggest blowups in banking that this country has ever witnessed."

Beleggen in windenergie?

Matthew Donen en Johannes Haraldsen van Morningstar bespreken hoe beleggers het best kunnen inspelen op die trend en welke bedrijven Morningstar's favoriet zijn. Dat zijn niet de producenten van windmolens.

Aan de subsidiestroom zal het niet liggen

Aan de subsidiestroom zal het niet liggen

EU reaches deal on more ambitious renewable energy targets for 2030

Bankproblemen zullen altijd opduiken

Dat heeft alles met het businessmodel te maken. Andrés Velasco schrijft erover voor Project Syndicate. "When a bank fails, the first response by policymakers and the public is to blame risk-loving speculators, greedy investors, or regulators asleep at the wheel. But quenching our thirst for moral adjudication is a poor basis for policy, because the truth is both simpler and more troubling."

Belegger heeft de laatste 100 jaar weinig geleerd

"A friend of mine recently asked if I had read a book called Psychology of the Stock Market. Given the subject matter, I was quite surprised that I hadn’t come across it. Even more surprising is that it was first published over 100 years ago. So, how do George Charles Selden’s thoughts on investor and market behaviour from 1912 compare with today? Has much changed?" Echt een leuk verhaal.

Techondernemers waarschuwen in een brief voor het gevaar van AI

Techondernemers waarschuwen in een brief voor het gevaar van AI

Elon Musk And Tech Leaders Call For AI 'Pause' Over Risks To Humanity

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Recessievrees? Vertrouwen industrie neemt toe

De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart verbeterd. Het vertrouwen ging van 3,7 in februari naar 4,0 in maart, aldus het CBS.

De economische ramingen van ABN AMRO

Geen tekst, wel veel tabellen. Voor Nederland rekent de bank voor 2023 op een economische groei van 1,2% en een dalende inflatie tot 4,6%.