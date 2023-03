Must read: Chipindustrie leidt de weg omhoog

De rente verhogen, totdat er iets breekt

"Ik denk dat in de komende maanden de rekening wordt opgemaakt van alle monetaire verkrapping in het afgelopen jaar." Volgens obligatiebelegger Hendrik Tuch ziet het voor de aandelenmarkt niet goed uit.

Helaas, er is geen vertrouwen in ESG-fondsen

De meeste beleggers willen dolgraag duurzaam beleggen, maar het ontbreekt ze aan vertrouwen in ESG-fondsen. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau IQ-EQ.

Chipindustrie leidt de weg omhoog

Column Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "Ondanks alle ellende blijken de beurzen veerkrachtig. Het meest bemoedigende is echter de opgaande trend van de Philadelphia Semiconductor Index."

23 jaar merkwaarde

Quizvraag: welk merk is thans het meeste waard?

Most valuable brands this millennia (that's about 23 years). My how the landscape has changed.#branding #marketing pic.twitter.com/veGeci7HOe — James Eagle (@JamesEagle17) March 28, 2023

Bankenonrust brengt Amerikaanse recessie dichterbij

Hoofdeconoom Steven Bell van Columbia Threadneedle Investments analyseert de impact van de onrust in de bankensector op de reële economie. Die impact is in de VS zwaarder dan in Europa.

Succesvol stockpicken is meer dan moeilijk

Ook professionele beleggers krijgen het niet voor elkaar.

The odds of picking an active fund that outperforms its benchmark is extremely low pic.twitter.com/SzWafNIM6l — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) March 28, 2023

Shortsellers spelen een positieve rol

Uitgebreid verhaal Larry Swedroe: "There is a large body of evidence demonstrating that short sellers are informed investors who play a valuable role in keeping market prices efficient—short selling leads to faster price discovery."

Wie durft te beleggen in Amerikaanse high yield?

De rentevergoeding is vorstelijk.

High yield credit spreads at 1600bps anyone? pic.twitter.com/wMVKmudXqH — Longview Economics (@Lvieweconomics) March 28, 2023

Bankenonrust lost zich wel op

Column Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer: "Waarschijnlijk blijft de financiële sector nog langere tijd onrustig. Met de financiële crisis nog vers in het geheugen zit de schrik er goed in bij beleggers. De bankensector staat er echter een stuk beter voor dan 15 jaar geleden. Zolang een escalerende vertrouwenscrisis uitblijft en kredietverstrekking door banken niet wordt gehinderd, zal de situatie op termijn weer stabiliseren."

Fed wel degelijk schuld aan huidige bankproblemen

Raghuram G. Rajan en Viral V. Acharya voor Project Syndicate: "There are four reasons to worry that the latest banking crisis could be systemic. For many years, periodic bouts of quantitative easing have expanded bank balance sheets and stuffed them with more uninsured deposits, making the banks increasingly vulnerable to changes in monetary policy and financial conditions."

U wilt rijk worden met AI?

Artificial Intelligence (AI) could drive $7 trillion in global economic growth over the next 10 years and could begin an era of innovation similar to that of cloud computing says Goldman Sachs.



These are the companies expected to lead the charge: pic.twitter.com/9EGBwSMsL6 — Barchart (@Barchart) March 28, 2023

Toeleveranciers meeste waardepotentieel voor elektrisch rijden

In de nieuwste editie van Morningstar’s Automotive Observer belicht analist Richard Hilgert de toeleveranciers, omdat die de macht hebben bij de transitie naar elektrisch rijden. Beleggers onderschatten hun concurrentievoordeel, en dat leidt tot aantrekkelijke waarderingen.

Beschikbare inkomens in 2022 2% hoger

In 2022 was het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens 2,0 procent hoger dan een jaar eerder, aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen en meer banen, en aan de compensatie voor de hoge energieprijzen. De hypotheekschuld groeide met 27,8 miljard euro naar 813,1 miljard euro, aldus het CBS.

"Een rijke vriend, heb je daar al aan gedacht?"

Rabo-econoom Carola de Groot over de problemen die met name jong volwassenen hebben om nog een huis te vinden, huur of koop.

Ralph Hamers moet op zoek naar nieuwe baan

De Nederlander Ralph Hamers, vooral bekend als oud-topman van ING, vertrekt na ruim twee jaar al weer als topman van de Zwitserse bank UBS. Hij wordt opgevolgd door de Zwitser Sergio Ermotti, die tevens zijn voorganger was. In hem heeft de bank meer vertrouwen dat hij het opslokken van de onlangs overgenomen Credit Suisse in goede banen kan leiden.

Met korting aangeboden: een huisje in Silicon Valley

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Goed nieuws voor het klimaat

Slecht nieuws voor oa de producenten van brandstofauto's.