Must read: Wel of niet beleggen in banken?

Plus: recessie in 2e helft van het jaar dreigt, EV-strijd, goud en zilver in trek, blijf vooral in de markt, en veel meer.

“Alles kan failliet gaan maar liever niet een bank”

Alexis Bienvenu van de Franse vermogensbeheerder LFDE voelt zich ongemakkelijk over de huidige markten. Zijn basisscenario is een recessie in de tweede helft van het jaar. "De renteverhogingen gaan bedrijven, de vastgoedmarkt en consumenten pijn doen.” Maar nu de banken onder vuur liggen, dreigt misschien wel erger.

"De markt is snel en meedogenloos"

Jack Raines trekt een aantal wijze lessen uit het faillissement van Silicon Valley Bank en de dreigende bankencrisis die ervan het gevolg is. Lezen!

Als ratio in emotie overgaat

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen analyseert de onrust in bankenland. Goede kwartaalresultaten en lagere inflatie kunnen voor rust zorgen. Onderwijl moeten centrale banken voor duidelijke rugdekking zorgen. Sterk verhaal. Ook CNBC maant beleggers tot rust, zeker als het om de Europese banken gaat.

Wel of niet beleggen in banken?

Waarom ik niet in banken beleg https://t.co/gCJpSBN1Jy — Business Insider Nederland (@BINederland) March 28, 2023

EV-strijd: Tesla versus BYD

Tesla is al jaren favoriet bij zowel beleggers als consumenten. Overal zijn de modellen van Tesla te zien. Toch is de wedstrijd nog niet gespeeld: het Chinese BYD is al sinds 2019 's werelds grootste producent van elektrische voertuigen en wordt door sommigen gezien als de betere van de twee. Lees de analyse.

De obligatiecompromisoplossing

U zoekt een veelbelovend AI-bedrijf?

Hier is een lijstje van tien sterke nichespelers.

Goud en zilver in trek

De edelmetaalsector steeg deze maand met meer dan 9%, waarbij goud en zilver na de correctie van februari weer aan kracht wonnen. "Zelden hebben we steun uit zoveel verschillende hoeken tegelijk zien opduiken. Met dat in het achterhoofd is de recente rally volgens ons volkomen logisch, terwijl ook het vooruitzicht op nog hogere prijzen in de komende maanden werd vergroot", aldus Ole Hansen van Saxo Bank.

Ofwel, blijft altijd in de markt

Missing the best market days can be costly pic.twitter.com/pL6rszGCUJ — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) March 27, 2023

Top 5 Flexibele euro-allocatiefondsen: R-co aan kop

De 60/40-portefeuille wordt van alle kanten belaagd sinds obligaties vorig jaar geen bescherming boden tegen de correctie in aandelen. Velen zien heil in alternatieve activa, terwijl andere flexibele allocatie prediken. Morningstar bericht.

Beleggen in India dan maar?

Raj Shant, managing director en portfoliospecialist bij Jennison Associates, breekt een lans voor India, hoewel hij ook wel ziet dat Indiase aandelen aan de prijs zijn.

Wat is een bedrijf waard?

Dat is steeds lastiger te bepalen.

The Soaring Value of Intangible Assets in the S&P 500. pic.twitter.com/i6omdFdA9S — Compounding Quality (@QCompounding) March 27, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Consumenten bestempelen Triodos tot duurzaamste bankenmerk

Triodos Bank wordt door de Nederlandse consumenten gezien als de meest duurzame bank in de sector. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Sustainable Brand Index.

Sterkere toename EU-investeringen in cleantechcapaciteit nodig

Uitgebreide analyse.