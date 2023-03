Must read: Niks mis met Nederlands huishoudboekje

Groeibeleggen is niet dood

Feike Goudsmit van Capital Group begrijpt de zorgen van beleggers, maar ziet desondanks nog genoeg kansen in de aandelenmarkt. "Ik ben ervan overtuigd dat innovatieve technologie de wereld waarin wij leven, zal blijven veranderen."

Rabobank koopt achtergestelde bankobligaties bij!

Rabobank doet niet mee aan de bankpaniek. Senior beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabo Investment office legt uit waarom Rabobank tijdens de huidige bankonrust extra achtergestelde bankobligaties (coco's) bijkoopt. "Wij blijven vertrouwen in de fundamenten van de Europese banken."

De Fed is bijna klaar

Ook Martine Hafkamp rekent op nog 1 renteverhoging. En dan? "Maar het feit dat centrale bankbestuurders voor de rest van dit jaar aan een mediaan van 5,125% blijven vasthouden, wijst erop dat de centrale bank, in tegenstelling tot wat sommige marktvolgers verwachten, de rente dit jaar (nog) niet gaat verlagen. Voor volgend jaar wordt wel een verlaging van de rente voorzien."

Lees ook de kritische column van Edin Mujagic, getiteld Het Waterloo van de Fed.

Heb jij je altijd al afgevraagd waarom centrale banken een grote rol spelen in het bestrijden van ?? #inflatie en niet overheden? Wij leggen het je uit. https://t.co/iR4dioCmzZ — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) March 27, 2023

Autodeal

De Europese Unie en Duitsland zijn er uit: ook vanaf 2035 mogen nieuwe auto's met een verbrandingsmotor in de EU worden verkocht, maar dan moet de brandstof waar ze op rijden niet voor CO2 uitstoot zorgen. Wat is dat voor brandstof?

Meer Europese fondsen met minder kapitaal

Het belegde vermogen van de Europese fondsenmarkt is in 2022 sterk gedaald door koersverliezen en outflows. Maar dat stond een stijging van het aantal fondsen niet in de weg, ontdekte Detlef Glow van Lipper Refinitiv na bestudering van alle cijfers. ETF's bleven overigens gewoon in trek.

Ook geldmarktfondsen zijn populair

Joe Sixpack, de Amerikaanse consument heeft maar liefst U$ 600 mld van zijn rekening gehaald.

En ongeveer de helft daarvan in geldmarktfondsen gestopt. pic.twitter.com/FOTAH6ukcH — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 27, 2023

Heeft biotech het beste gehad?

Zelfs voor langetermijnbeleggers blijft er soms niet veel anders over dan zich uit een belegging terug te trekken. Maar de beslissing om de stekker uit een biotechpositie te trekken is vaak moeilijk. The Motley Fool wijst op 3 verkoopsignalen die een biotechbelegger serieus moet nemen om winst te nemen of minimaal het verlies te beperken.

Financiële sector doet beurzen weer beven: hier zit de pijn

Het zal veel beleggers niet zijn ontgaan, maar het omvallen van één financiële onderneming dreigt andere partijen in de vrije val mee te trekken. Daarmee verspreidt zich na de de grote financiële crisis in de jaren 2007 en 2008 wederom een schokgolf op de wereldwijde beurzen. Beleggers doen er volgens Morningstar goed aan zich te vergewissen welke blootstelling ze hebben aan de financiële sector.

Overigens is Deutsche Bank volgens CNBC geen Credit Suisse.

The Euro zone (purple) is more bank-based and credit-dependent than the US (red). So it's remarkable that the Euro has risen in recent weeks, instead of falling. The negative credit impulse - and possible recession - will be more pronounced in the Euro zone than the US... pic.twitter.com/jf4QiwIN3h — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) March 26, 2023

Xi Jinping is niet goed voor China

"Although Xi Jinping finally ended China's disastrous zero-COVID policy late last year, he has continued to double down on his Leninist project of deepening autocracy at home and aggression abroad. More Sino-Western "decoupling" and the emergence of Cold War-style blocs is all but assured." Aldus een bijdrage op Project Syndicate.

Goedkopere energie doet inflatie dalen

Energy prices falling has helped reduce the rate of inflation in the euro area pic.twitter.com/jqGQt4pqBA — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) March 26, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

2022: licht overschot overheid

De overheid realiseerde over 2022 een licht overschot van 0,1 miljard euro. Een jaar eerder was er nog een tekort van 20 miljard euro, oftewel 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schuld van de overheid steeg in 2022 met 31 miljard euro. Als percentage van het bbp daalde de schuld met 1,5 procentpunt, waarmee de schuldquote eind 2022 uitkwam op 51,0 procent. Dit meldt het CBS op basis van de eerste, voorlopige cijfers over de overheidsfinanciën van 2022.Overigens groeide de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2022 met 0,6%, aldus wederom het CBS.

Steeds minder concurrentie in markt chipproductie