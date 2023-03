Must read: Fed-balans groeit alleen maar

QT (verkrapping) is al bijna weer ongedaan gemaakt. Plus: Hindenburg heeft een nieuwe short op de korrel, zeven recessiebestendige aandelen en de sluipende bank run.

Eigenschappen van een goede handelaar

Financiële instellingen zijn vaak op zoek naar professionals met veel cognitieve vaardigheden. Toch is dat voor een beurshandelaar helemaal niet belangrijk. Net zo min hoeft een handelaar aardig te zijn. Wat telt, is of hij of zij meerdere stappen vooruit kan denken.

Grafiek van Daalder: Herfinanciering junkbedrijven duurt gelukkig nog even

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstratreeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: de duur geworden herfinanciering van high yield.

Waar staan de rentes van centrale banken?

Global Central Bank Update:

-Switzerland: 50 bps hike to 1.50% (4th hike)

-Taiwan: 12.5 bps hike to 1.875% (5th hike)

-Norway: 25 bps hike to 3.00% (9th hike)

-UK: 50 bps hike to 4.25% (11th hike)

-Philippines: 25 bps hike to 6.25% (9th hike) pic.twitter.com/I70fKHuekg — Charlie Bilello (@charliebilello) March 23, 2023

Het einde van de renteverhogingsreeks door de Fed nadert

Volgens de economen Tiffany Wilding en Allison Boxer van Pimco remt het tumult in de bankensector de economische activiteit, de vraag en uiteindelijk de inflatie, waardoor de Fed minder hard hoeft in te grijpen. Hier is het verhaal.

“Monetaire verkrapping moet wel gevoeld worden"

Amerikaanse staatsobligaties en obligaties uit de opkomende markten bieden de beste obligatiekansen. Voor credits en high yield is instappen nog net iets te vroeg. Dat zegt Stephen Yeats, hoofd fixed income wereldwijd én leiding gevend aan de beleggingshandel in Londen van State Street Global Advisors, in een interview met Rob Stallinga van IEXProfs.

Dat wordt pas echt een hype: AI en quantum computing

If you think AI is hot, wait until it meets quantum computing https://t.co/az5TRzVIFs Sponsored by @SAP pic.twitter.com/pam2k1PgAO — Forbes (@Forbes) March 23, 2023

Fed-balans is weer zwaar van de steun

The Fed updated their balance sheet ... now ~two-thirds of QT has been reversed. pic.twitter.com/mmaeLJuV2i — Jim Bianco biancoresearch.eth (@biancoresearch) March 23, 2023

Hindenburg neemt een nieuwe firma op de korrel

NOW: Shares of Block slumped more than 20% after Hindenburg Research said it’s betting on a decline in the stock, saying the payments company has misled investors https://t.co/JpY3f6jYY0 pic.twitter.com/e7GlPWkrKu — Bloomberg Markets (@markets) March 23, 2023

Laat die recessie maar komen (als die er nog niet is)

Hier zijn zeven recessiebestendige aandelen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De sluipende bankrun

Run into US money mkt funds continues. Assets rose by another $117bn in past week to hit ATH. Inflows will accelerate after rate hike. It is bank run in slow motion. Only interest rate cut can stop bleeding at banks. I explain in latest @WELT podcast DuZ. https://t.co/nRUluZgtfq pic.twitter.com/Zr1yd9wOI2 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 24, 2023

De economische uitdagingen van 2023 volgens DNB

2022 was een jaar met ingrijpende gebeurtenissen ?? wereldwijd, waarvan iedereen in meer of mindere mate de gevolgen heeft ondervonden. Wat voor #economische gevolgen had dat in 2022? En hoe merken we hier in 2023 nog iets van?https://t.co/banAKm8sT4 — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) March 23, 2023

Onderwijl maakt DNB flinke verliezen

De Nederlandsche Bank (DNB) maakt naar verwachting dit jaar een enorm verlies van ruim 3 miljard euro. DNB verwacht dat de verliezen aanhouden tot 2028. QE heeft een prijs.

Nederlandse en Belgische ongelijkheid vallen reuze mee