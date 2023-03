Must read: Hogere rentes zijn een blijvertje

“Monetaire verkrapping moet wel gevoeld worden"

Amerikaanse staatsobligaties en obligaties uit de opkomende markten bieden de beste obligatiekansen. Voor credits en high yield is instappen nog net iets te vroeg. Dat zegt Stephen Yeats, hoofd fixed income wereldwijd én leiding gevend aan de beleggingshandel in Londen van State Street Global Advisors, in een interview met IEX Profs.

Geld verdienen als water

Gisteren op World Water Day brak Aanand Venkatramanan, hoofd ETFs EMEA bij Legal & General Investment Management (LGIM), een lans voor beleggen in ... water.

10 trends voor de rest van 2023

David Philpotts van Schroders denkt dat de rest van het beursjaar even spannend wordt als de eerste drie maanden. Wat kunnen we allemaal verwachten?

Hoge rentes zijn een blijvertje

Azad Zangana: "Higher interest rates will have significant consequences for investors and financial markets. From the implications for asset valuations, to the additional volatility that will be introduced. Investors will have to adapt to a world where the “Fed put” cannot be relied on to bail-out risk assets. The era of free money has come to an end." Zeer uitgebreide analyse.

Door de hoge #inflatie moet het monetaire beleid strakker en restrictiever zijn dan in het recente verleden. Een hogere #rente voor langere tijd is een belangrijk kenmerk van een nieuw regime in #monetair beleid: https://t.co/7DBQgdilH6 pic.twitter.com/PM8b5GvyY6 — SchrodersNL (@SchrodersNL) March 22, 2023

De Fed deed er gisteren nog een kwartje bovenop

Het liet de markt niet onberoerd.

ABN AMRO over het laatste Fed-besluit

Het #FOMC verhoogde gisteravond de rente met 25 bp, waardoor de "doelbandbreedte" voor de #fed funds rate op 4,75-5,00% kwam. Dit is in lijn met onze verwachtingen en de consensus. Een korte analyse van Bill Diviney:https://t.co/ljfFn3rSQV — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) March 23, 2023

Redding Credit Suisse biedt lessen over hiërarchie van risico

De redding van Credit Suisse door UBS en de even onverwachte als opmerkelijke afwaardering van Additional Tier-1 schuld biedt ons lessen over hoe de hiërarchie van schuld in elkaar zit. Kan dat leiden tot financieringsproblemen voor de bankensector? Morningstar analyseert.

Wie durft?

European banks' AT1 bonds -contingent convertible- give an average yield of 10.46% despite a large capital cushion.



No bond gives a high yield for low risk.



Graph via Bloomberg Economics pic.twitter.com/NzanRzaxvU — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) March 22, 2023

Houd de schuldpositie van bedrijven in de gaten!

De recente bankencrisis kan wel eens voor pijn gaan zorgen in de markt voor junk bonds zegt Lukas Daalder van BlackRock https://t.co/CndomRGh0O @ldaalder @euronext_nl — ABM-Financial-News (@merwinbisseling) March 22, 2023

Verlies biodiversiteit kan leiden tot wanbetaling staatsschuld

Beleggers moeten volgens Katya Wisniewski, beleggingsanalist Duurzaamheid bij de private bank J. Safra Sarasin, nauwlettender volgen hoe overheden het verlies aan biodiversiteit willen stoppen. Volgens de Wereldbank kunnen klimaat- en natuurrisico's namelijk leiden tot macro-economische instabiliteit, waardoor de kans op wanbetaling bij staatsschulden toeneemt.

Door iedereen wel voorspeld

Amerikaanse bankregulering vraagt op reparatie

Column Howard Davies voor Project Syndicate: "When a bank fails in the United States, questions about who is to blame are often directed at many different regulatory agencies, because the system is complex and hard for outsiders to understand. In the wake of the collapse of Silicon Valley Bank, the case for an overhaul could not be stronger." Wat moet er veranderen?

Verstandig beleggen in tijden van recessie

Consumentengoederen, gezondheidszorg, gediversifieerde technologiebedrijven, home-based entertainmentplatforms, goud en staatsobligaties zijn allemaal voorbeelden van beleggingen die het goed kunnen doen tijdens een economische neergang.

De 5 grootste fouten die beleggers maken bij koersdalingen

Paniekverkopen, uit de markt stappen of als kip zonder kop handelen in volatiele markten. Weet hoe je de meest voorkomende fouten kunt herkennen en vermijden.

Een Europese bank is niet een Amerikaanse bank

Een van de redenen dat de Europese banken wat minder last hebben van de gedaalde obligatiekoersen is het feit dat ze minder obligaties hebben.

En dat ECB ook toezicht houdt op duration matching. pic.twitter.com/XxxVhXl9gN — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 22, 2023

Actief versus passief

ING uitgeroepen tot koploper in digitale innovatie

MT/Sprout heeft ING uitgeroepen tot koploper in de digitale transformatie. Daarmee heeft de bank de ‘digital natives’ Bol.com en Booking.com ingehaald. Overigens is ING niet de enige bank die in de top vijf is terug te vinden, ABN AMRO eindigt namelijk op een verdienstelijke vierde plek.

Consument minder somber

Nederlandse consumenten waren in maart voor de vijfde maand op rij minder pessimistisch dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen is echter nog laag. In maart kwam het vertrouwen uit op -39, tegen -44 in februari. Consumenten waren minder pessimistisch over de economie en ook de koopbereidheid was minder negatief, aldus het CBS.