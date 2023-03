Must read: Banken zijn een slechte belegging

Paniekfase voorbij, maar gevolgen nog lang merkbaar

Hoe gaat het verder met de bankencrisis? Hoe reageren centrale banken? Wat zijn de economische gevolgen? IEX Profs peilde de mening van beleggingshuizen.

Kaag: grotere onrust voorkomen door redding Credit Suisse

Minister van Financiën Sigrid Kaag zegt dat de snelle redding van Credit Suisse veel meer ellende in de bankensector heeft voorkomen. Als in het ergste geval een Nederlandse bank ooit zou omvallen, dan zal de belastingbetaler daar niet voor opdraaien, belooft Kaag in het Wekelijks Gesprek met de Minister van Financiën.

Een lange lijst van schandalen en miskleunen

De ondergang van Credit Suisse komt niet helemaal als een verrassing, als je ziet hoeveel schandalen, flagrante missers en problemen zich de laatste jaren hebben opgestapeld. Morningstar zet ze voor u op een rij.

En de Zwitserse burger mag betalen

Beleggen in een nieuw tijdperk

Multi-assetspecialisten Lesley-Ann Morgan en Patrick Brenner bij Schroders signaleren een regimeverandering. Dat heeft grote beleggingsimplicaties. Het wordt er allemaal niet makkelijk op. Gelukkig is een aantal trends duidelijk aan te wijzen.

Banken kopen? Liever niet!

Column Jan-Willem Nijkamp: "Beleggers in bankaandelen realiseren een beperkt rendement voor een relatief hoog risico. Welke belegger is hierin geïnteresseerd?" Uitgebreide analyse.

Coco's in de ramsj

Duur zijn banken niet

Fed verkeert in een spagaat

"The Fed is likely to hike rates by a quarter point but it must also reassure it can contain a banking crisis." CNBC heeft het verhaal.

4 redenen om positief te zijn over US smallcaps

Amerikaanse smallcaps behoren tot de slechtste beleggingen van de laatste anderhalf jaar. Voor T. Rowe Price dus alle reden om extra optimistisch te zijn.

50 jaar vrij bewegende valuta

Essay van Jeffrey Frankel voor Project Syndicate: "The half-century since the official demise of the Bretton Woods system of fixed exchange rates has shown the benefits of what replaced it. While some may feel nostalgic for the postwar monetary system, its collapse was inevitable, and what looked like failure has given rise to a remarkably resilient regime."

De belofte komt maar niet uit

Meer economische groei leidt niet altijd tot een beter beleggingsrendement.

Als je naar de emerging markets kijk, dan valt op dat vrijwel alle grote landen het slechter doen dan de wereldaandelenindex. pic.twitter.com/jGk8LNaPQY — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 22, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Klimaatplannen grootste financiële dienstverleners ‘schieten ernstig tekort’

Waar de politiek in de personen van Sigrid Kaag en Rob Jetten onlangs nog positief waren over het verduurzamingsproces van de financiële sector, is de Eerlijke Geldwijzer dat allerminst. Sterker nog, de ngo oordeelt op basis van eigen onderzoek dat de klimaatplannen van de tien grootste banken, verzekeraars en pensioenfondsen van Nederland ernstig tekortschieten.

Gemiste kans: China heeft de cleantechmarkt overgenomen

Sterkere toename EU-investeringen in cleantechcapaciteit nodig, concludeert @CasperBurgering om tegen 2030 ten minste 40% van de EU-behoefte aan schone technologieën in de EU zelf te produceren. #GreenDealIndustrialPlanhttps://t.co/5nMpiteCjq pic.twitter.com/LzmwdTfavB — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) March 22, 2023

Prijsdaling koopwoningen zet door

In februari waren de prijzen van koopwoningen voor het eerst sinds april 2014 lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Bestaande koopwoningen waren gemiddeld 0,8 procent goedkoper dan in februari 2022. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

