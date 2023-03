Must read: Tech als nieuwe veilige haven

"Wij zijn positief over de Europese banken"

Hoe gaat het verder met de bankencrisis? Hoe reageren centrale banken? Wat zijn de economische gevolgen? IEX Profs peilde de mening van beleggingshuizen.

Stop (tijdelijk) met verhogen!

Aldus hedgefondsmanager Bill Ackman.

The @federalreserve should pause on Wednesday. We have had a number of major shocks to the system. Three US bank closures in a week wiping out equity and bond holders. The demise of Credit Suisse and the zeroing of its junior bondholders. Notably, bondholders bearing losses is a… https://t.co/rcksilgXYR — Bill Ackman (@BillAckman) March 20, 2023

Financiële stabiliteit of prijsstabiliteit, dat is de vraag

Topeconoom Willem H. Buiter voor Project Syndicate: "If the US Federal Reserve raises its policy interest rate by as much as is necessary to rein in inflation, it will most likely further depress the market value of the long-duration securities parked on many banks' balance sheets. So be it."

Obligatiehouders Credit Suisse zijn boos

The $17 billion wipeout of Credit Suisse bondholders has not gone down well in Europe, meldt CNBC. Alsof beleggers niet wisten dat Credit Suisse al een tijdje in de problemen verkeerde. De rentevergoeding sprak boekdelen.

Ook het FD heeft er een verhaal over. "De risico's van AT1 zijn lang genegeerd", stelt een analist. "Wat er nu gebeurt, hangt al heel lang boven de markt. Beleggers hebben gegokt dat dit risico niet naar boven komt."

DNB waarschuwt beleggers

Ook al gaat het economisch relatief goed, markten moeten meer rekening houden met macro-economische en ?? geopolitieke onzekerheden, aldus het Financieel Stabiliteitscomite. Meer weten? Lees het in ons persbericht. https://t.co/oZTxrxrPl4 — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) March 20, 2023

Geldmarktfondsen nemen het over van spaardeposito's

Een logische ontwikkeling aangezien banken spaarders amper rente uitbetalen. De verwachting is wel dat dit snel zal veranderen.

Money Market Funds and Commercial Bank Deposits.

The former is spiking, and the latter continues to head south. pic.twitter.com/9ySzrH0xhu — jeroen blokland (@jsblokland) March 20, 2023

Pijnlijk!

The top 50 tech IPOs since 2020 have lost 59% of their market cap, or over a half trillion dollars pic.twitter.com/JDrOD2hX3b — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) March 19, 2023

ETF's nog lang niet uitontwikkeld

ETF's hebben 30 jaar van enorme groei achter de rug. Maar van een verzadigde markt is geen sprake. De dynamiek is volop aanwezig. Howie Li van LGIM beschrijft vijf trends voor de komende jaren.

Buy low, sell high blijkt in de praktijk reuze lastig

Waarom verkopen we toch vaak op de bodem? En belangrijker: hoe kunnen we dat voorkomen? Belegger.nl wijdt er een artikel aan voor de beginnende belegger.

Van waarde-aandelen terug in groeiaandelen

Column Martine Hafkamp: "Technologie-aandelen blijken in de onzekerheid over de sterkte van de banken een veilige haven."

De gelijk gewogen index doet het stukken slechter dan de brede S&P 500. Dat komt omdat beleggers vluchten naar de paar veilige grote tech namen in de S&P 500 pic.twitter.com/J5ZcESU52k — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 21, 2023

Zwitserse frank is even geen veilige haven

Will the Swiss Franc lose its safe haven status after the banking scandal? In recent days, it has lost considerable ground against the Euro and is approaching parity again. pic.twitter.com/7VpJQ3D1sQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 21, 2023

Het zijn dus onzekere tijden

"If everyone agreed on the value of an asset, there would be no price movement. When price movement becomes volatile, we know that there is meaningful disagreement regarding value." Sterk verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

"Wereld moet nu in actie komen"

De kleine klimaatstapjes die tot nu toe genomen zijn, zijn bij lange na niet voldoende om de klimaatcrisis het hoofd te kunnen bieden. Dat is de boodschap van het nieuwste IPCC-rapport. "De keuzes in dit decennium hebben de komende duizenden jaren nog impact."

Vertrouwen Nederlandse producent relatief hoog

In februari 2023 was de stemming onder Nederlandse producenten opnieuw hoger dan gemiddeld in de Europese Unie. Van de belangrijkste Europese handelspartners lag alleen het vertrouwen in Duitsland hoger dan in Nederland. In België was de stemming het negatiefst. In het afgelopen jaar is de stemming onder producenten in Duitsland het meest gedaald, in Nederland het minst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en Eurostat.

Ongezond, maar reuze winstgevend

How to find great companies:



-Revenue growth > 5%

-Profit growth > 7%

-FCF / earnings > 80%

-ROIC > 15%

-Net debt / FCFF < 5

-Debt/equity < 80%



Here are 15 companies which match these criteria: https://t.co/lYorjGfzSb pic.twitter.com/U0uBYLzOZX — Compounding Quality (@QCompounding) March 20, 2023

Het succes van TSMC en Taiwan verklaard