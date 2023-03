Must read: Het is chaos in bankenland

Plus: cryptolente is in aantocht, goud gaat lekker, Fed de grote sloper, renteverlagingen in aantocht, nieuwe biljoenenbedrijven, en meer.

Cryptolente in aantocht

De lente is in aantocht, niet alleen op het noordelijk halfrond, maar ook in de cryptowereld. Zodra regulering meer vorm krijgt, ziet Robeco onbegrensde mogelijkheden voor de blockchain-technologie.

Bitcoin heeft even nergens last van

Sinds 1 januari staat de koers (in dollars) op bijna +70%!

Bitcoin tops $28,000 for the first time since June 2022 https://t.co/A14j63SJyd pic.twitter.com/EFeqyEzmmH — Bloomberg Markets (@markets) March 20, 2023

Bankobligaties blijven (in eerste instantie) goed liggen

Het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) leidt (nog) niet tot veel schade voor obligatiebeleggers. Volgens senior beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabobank Investment Office zijn de risico’s van achtergestelde obligaties van banken acceptabel.

Bankobligaties wel degelijk risicovol

Credit Suisse is gered doordat UBS de bank overneemt voor 3 miljard Zwitserse frank. Grote verrassing bij deze redding is dat 16 miljard frank aan additioneel Tier-1 kapitaal van Credit Suisse wordt afgewaardeerd tot nul. Het goede nieuws: UBS zou moeten kunnen profiteren van de overname, zegt Morningstar-analist Johann Scholtz.

Maar na bekendmaking van het nieuws verloren aandeelhouders in UBS in eerste instantie maar liefst 14%. CNBC heeft het verhaal.

Wat betreft de val van de Silicon Valley Bank

Het is inmiddels een week geleden dat de Silicon Valley Bank (SVB) omviel en langzaam maar zeker worden de gevolgen steeds duidelijker. Zo staat de Amerikaanse overheid garant voor alle banktegoeden en kunnen de topmannen van de SVB een rechtszaak aan hun broek verwachten.Tegelijkertijd werpen enkele Amerikaanse grootbanken een reddingsboei naar de First Republic Bank, die in de nasleep van het faillissement van zijn concurrent ook kopje onder dreigde te gaan. De Nederlandse pensioenfondsen lijden onderwijl ook verliezen. Hoeveel? Banken.nl bericht.

Ook voor startende techbedrijven is het failliet van SVB een hard gelag.

De SVB-analyse van Schroders

Krediet zal onder druk komen staan door deze bankencrisis en dat is niet goed voor economische groei. pic.twitter.com/gQv4wL7cHd — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 20, 2023

Hebben banken genoeg buffers?

Het antwoord op deze vraag geeft Corné van Zeijl in een kort filmpje.

Een paar clicks en weg is de bank

"Bank runs are currently silent, a click of a button. There is a new spend with withdrawing money or sending funds. There is no noise, no friction, just action. Money can move faster than ever and many depositors will not even know it is happening." Een linke ontwikkeling.

Nieuwe biljoenenbedrijven?

ChatGPT bezit een scherpe kwantitatieve analysevaardigheid. InvestorPlace vroeg welke bedrijven het potentieel hebben om toe te treden tot de Trillion Dollar Club. De chatbot ziet een aanzienlijk potentieel voor sectoren als tech en hernieuwbare energie. Namen?

Fed de grote sloper

Column Michael Batnick: "The Fed has been trying to break things. Mission accomplished. They broke tech and housing and startups. How much more damage do they want to do?"

De markt rekent nu op renteverlagingen

This is one massive monetary policy chart.

Market expectations for the effective Fed Funds Target Rate at Friday's closes and March 08. pic.twitter.com/15yETbWVzF — jeroen blokland (@jsblokland) March 19, 2023

Doe als Buffett,

en stop met het checken van de portefeuille.

Wereldwijde handel koelt af

ABN AMRO analyseert.

Update :

??Wereldhandel afgekoeld

??Mixed outlook: vertraging DMs vs reopening China

??Handel van Rusland met Westen krimpt, maar die met BRICs stijgt

??Dit compliceert VS-China relatie

??Supply bottlenecks afgenomen @ABNAMROeconomen @merwinbisseling https://t.co/gB3xrWw6pM pic.twitter.com/SG7GNF48Sk — Arjen van Dijkhuizen (@ArjenvDijkhuiz1) March 16, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

