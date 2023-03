Must read: De balans van de Fed groeit weer

Maar het is geen quantitative easing hoor. Plus; Xi gaat naar Rusland en we moeten de bankencrisis niet overdrijven.

Waarde-aandelen blijven geduchte concurrent van groeiaandelen

Het afgelopen decennium was in het voordeel van disruptieve groeiaandelen. De komende tien jaar zullen ze het moeilijker krijgen. Waarde-aandelen profiteren inmiddels van lagere waarderingen én een hogere rente.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Xi komt eraan

Chinese leader Xi Jinping will travel to Moscow on a state visit next week, his first trip to Russia since it invaded Ukraine https://t.co/YPpPQEpOoL — Bloomberg Economics (@economics) March 17, 2023

Niet overdrijven

I think it's wrong to go all-in on the ‘no banking crisis’ narrative because a couple of regional banks are driven into the arms of their bigger competitors.



We are still in a tightening cycle

Credit is scarce if not absent

Money supply growth is negative pic.twitter.com/dVzmiqGRcD — jeroen blokland (@jsblokland) March 16, 2023

Balans van de Fed is weer gegroeid

ROFL! But it's not QE!

Fed expands balance sheet by $300B in one week. https://t.co/dq1KY7yMpE pic.twitter.com/Pe7zzdRapq — Sven Henrich (@NorthmanTrader) March 16, 2023

China zoekt techgeheimen

De zoektocht van China naar techgeheimen is niet voorbij hoor. Spionnen doen hun best om Amerikaanse techraadsels te ontrafelen.

Wiens schuld is het?

Het faillisement van SVB, wiens schuld is dat? In ieder geval deed de coronacrisis de bank geen goed.

De Fed weet best wat ze moeten doen

In crisistijd. Heb een beetje vertrouwen.

Rap omlaag

2-Year Treasury yield is now under 4%. Last week it was above 5%.



Largest 5-day decline in yields since the October 1987 crash. pic.twitter.com/PHX9c6un5J — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) March 16, 2023

Best lekker jaar