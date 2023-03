Must read: Het grote probleem met buy & hold

Wie is er bang voor een crash van de huizenmarkt?

JP Morgan AM is relatief optimistisch over de woningmarkt. De prijzen zullen wel nog iets omlaag moeten om een nieuw evenwicht te bereiken tussen netto-inkomens en huizenprijzen. Het grootste gevaar is als een huizencrisis verandert in een financiële crisis, zoals in 2008 gebeurde.

Duurzame energie: meer groei maar ook meer risico's

Infrastructuuranalist Alex Leung bij UBS AM ziet grote kansen voor beleggers in de duurzame energiesector. Maar hij waarschuwt ook voor groeiende risico's. "Beleggers kunnen in de verleiding komen om al te optimistische veronderstellingen te maken."

Markt nog te positief over aandelen en high yield

Senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen presenteert zijn nieuwste outlook. Over aandelen en high yield blijft hij na een diepgaande analyse negatief. "We denken dat winsten verder onder druk komen te staan."

"Val van SVB legt systeemfouten bloot"

Het failliet van Silicon Valley Bank is meer dan alleen een bankfaillissement. Het is tekenend voor het falen van zowel de regulering als het monetair beleid, meent Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz.

Andere lessen? "SVB went too far out on the risk curve with other people's money. In the age of digital banking, and with a client base that was mostly involved in the technology space, their risk was acute, concentrated, and unraveled quickly: friends and tech-industry peers began texting, calling, worrying, sharing anxieties, etc...and then they just opened their phone app and pulled their money." Sterk en leuk geschreven verhaal.

Het grote probleem met buy and hold

"Even wonderful companies will decline eventually. They may prosper and reward you, and possibly even your descendants, for a long time. But they will not flourish forever. And there is no need to stick around for that." Hier is het verhaal.

Aandeelhouders raken alles kwijt?

De duikvlucht van Credit Suisse volgt op het afhaken van een belangrijke financier. Nu liggen er alleen nog moeilijke opties op tafel voor de Zwitserse bank, zegt Morningstar-analist Johann Scholtz.

#CreditSuisse's Total Deposits declined by a whopping CHF 140 billion, or 37%, in Q4.



That is disturbing, and it seems unlikely that the deposit outflow will stop. Who would want to bring their money to Credit Suisse now? More likely, everybody wants out. pic.twitter.com/W5IRp1qyHx — jeroen blokland (@jsblokland) March 15, 2023

Problemen Credit Suisse komen niet uit de lucht vallen

De oorzaak van de problemen bij Credit Suisse liggen in de afgelopen decennia. Als er fout geld, omkoping, of een witwas schandaal was, dan stond CS vaak in het lijstje.https://t.co/GIuydwknPI — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 15, 2023

Inflatie is een blijvertje

Lees de nieuwste jaarbrief van Larry Fink van grootmacht BlackRock.

Pictet AM gaat voor EM-schuld

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Toch niets geleerd van de coronacrisis

Column van Rabo-econoom Hugo Erken: "De coronacrisis zelf mis ik niet, maar ik vind het wel jammer dat we de crisis niet hebben aangegrepen om ons gedrag duurzaam te veranderen."