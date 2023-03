Must read: Brengt Fed financieel stelsel in gevaar?

"Optimisme over Europese economie is misplaatst"

In de aanloop naar de ECB-vergadering van morgen toont Chris Jeffery van LGIM zich somber over de wereldeconomie in het algemeen en de Europese economie in het bijzonder. Betere beleggingskansen zijn volgens hem in de opkomende markten te vinden.

Alle wegen leiden naar de opkomende markten

Pictet AM heeft zeer duidelijke beleggingsopvattingen. Beleggen in de opkomende markten is altijd goed. Verder zit er ook muziek in Amerikaanse kredietwaardige schuld en in de aandelensectoren gezondheid en communicatiediensten. Heldere analyse.

Is de Fed link bezig?

Column Jan-Willem Nijkamp: "De Federal Reserve heeft blijkens de ondergang van de Silicon Valley Bank mogelijk zijn grens bereikt. De hoge inflatie maakt monetaire verruiming onwenselijk. De inflatie staat nog ver boven het gewenste niveau van 2 procent. Dat kan nog wel enige tijd duren voor dat we weer op dat niveau zijn. Verdere renteverhogingen lijken noodzakelijk. Helaas brengt dat de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar."

Ook Xavier Vives heeft voor Project Syndicate een analyse: "Although Silicon Valley Bank itself was not systemically important to the US financial system, it could signal more widespread problems that are only just coming into view. Many other banks also have large portfolios of long-dated securities and would incur heavy losses if sold before maturity."

De inflatie cijfers in de US waren interessant gisteren:

De kerninflatie gaat niet omlaag (lichtblauw), dus de Fed zal niet kunnen stoppen met verhogen. Ondanks de bankencrisis. pic.twitter.com/hm8bd7VbxP — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 15, 2023

Actieve fondsmanagers bakken er weinig van

"The latest data confirm that actively managed mutual funds are struggling to match passive, index-linked equivalents. In other words, relatively few active managers are able to consistently beat the corresponding passive benchmarks over the long term. Thus we can expect more assets to move into index-linked instruments in the future." De cijfers zijn tamelijk schokkend.



De echte onrust is in de obligatiemarkt

The real volatility is in bonds and not so much in stock markets. The MOVE Index – a gauge of implied volatility in the Treasury market – surged to 174, its highest level since 2009, while the Vix for equities is only slightly higher at 23. pic.twitter.com/rDldD62P0t — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 15, 2023

ESG-schandalen hebben duurzaam effect op actieve fondsmanagers

Als een actief gemanaged fonds getroffen wordt door een ESG-schandaal gaat het hele beleid op de kop. Passieve fondsen reageren nauwelijks.

Een bankrun is altijd dichtbij

Column Ben Carlson: "The bizarre thing about the banking sector is it’s a faith-based system. Sure there are assets and liabilities, checks and balances, rules and regulations but trust plays a larger role than most people think."

Fraaie graphic

is dit eng?

Bank failures since 2000 (in nominal terms) pic.twitter.com/bx08haYdH3 — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) March 14, 2023

Inflatie vermindert, maar verdwijnt niet

De inflatie in Europa is aan het dalen ten opzichte van de niveaus in de afgelopen maanden, omdat de leveringsketens van energie en voeding nieuwe wegen hebben gevonden. Maar in andere delen van de consumentenmarkt zullen hogere prijzen hardnekkiger zijn, schrijft Morningstar.

Tips om ditmaal niet op de bodem te verkopen

"If you want to avoid selling your stocks at the bottom, you need a combination of knowledge, self-control, and self-awareness. That’s something you don’t develop within a day, month, or even a year. Give yourself time to develop your character and knowledge." Echt een leuk verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).