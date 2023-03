Must read: De ene bank is de andere niet

"Beleggers moeten nu heel goed op de fundamentals letten"

Feike Goudsmit van Capital Group is er niet gerust op. Hij verwacht een bearmarkt, die aandelen hard kan raken. De beste aandelenkansen zijn er volgens hem in de VS, en dan met name in de gezondheidssector en in delen van de techsector.

Europese banken niet in gevaar door omvallen SVB

Beleggers in de Europese bankensector zijn in rep en roer na het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB). Beleggers vrezen voor een sneeuwbaleffect, maar dat is er niet of nauwelijks aangezien SVB heel anders in elkaar zit voor een specifieke klantengroep werkte. Morningstar zet de kwestie-SVB in perspectief.

Niet dat Europese banken niet geraakt worden door de gevolgen van het bankfaillissement.

Hier is de analyse van Martine Hafkamp.

En hier de gedachten van Joseph E. Stiglitz: "The collapse of Silicon Valley Bank is emblematic of deep failures in the conduct of both regulatory and monetary policy. Will those who helped create this mess play a constructive role in minimizing the damage, and will all of us – bankers, investors, policymakers, and the public – finally learn the right lessons?"

De #NOS kop had ook kunnen zijn. Pensioenfondsen verliezen 0,01% van vermogen. Maar goed het moet natuurlijk wel een beetje spectaculair klinken. pic.twitter.com/RDlsovFFhf — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 13, 2023

In dit kader: moeten we ons zorgen maken over Credit Suisse?

#CreditSuisse update. CDS spread closing in on 500 basis points. pic.twitter.com/iv77VheNik — jeroen blokland (@jsblokland) March 14, 2023

Laat u niet verleiden door bubbels

Veel beleggers laten zich door trends meezuigen en kopen en verkopen op precies het verkeerde moment. Een historisch overzichtje van de laatste 25 jaar.

Een huis is een slechte belegging

Het kopen van een eigen huis is beleggingstechnisch gezien een zeer slecht idee. "It should increase stress, lead to more divorces, but then be impossible to divide." Leuk verhaal.

De #huizenprijzen dalen dit jaar verder met 4,2 procent, maar de bodem lijkt in zicht. Woningverkopen stabiliseren en vanaf volgend jaar verwacht #RaboResearch dat prijzen niet verder dalen. Dat komt omdat koophuizen snel betaalbaarder worden. https://t.co/Xzdv3BCAV9 — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) March 14, 2023

Ben Graham heeft vooral veel geluk gehad

Waarom Warren Buffett een betere belegger is dan de uitvinder van het waardebeleggen Ben Graham was. Interessant verhaal.

"The beauty of stocks is that they do sell at silly prices from time to time. That's how Charlie and I have gotten rich"



--- Warren Buffett pic.twitter.com/9DbUZ6nFsY — Charlie Munger Fans (@CharlieMunger00) March 14, 2023

Wat de Fed gaat doen?

Nog een kwartje erbij en dan gaan we weer naar beneden, denkt de markt nu.

Current market expectations for the path of the Fed Funds Rate...

-Mar 22, 2023: 25 bps hike to 4.75%-5.00%

-Pause

-Rate cuts start in July 2023 w/ a Fund Funds Rate of 4% at the end of 2023 and 3% at the end of 2024. pic.twitter.com/ICPJbBSD7d — Charlie Bilello (@charliebilello) March 13, 2023

China trekt wereldeconomie wel/niet uit het slop

Hoofdstrateeg Evan Brown van UBS AM is bijzonder positief over de economische ontwikkeling van China. EM-econoom David Rees van Schroders zit minder optimistisch in de wedstrijd.

Dat beleggen in China bovengemiddeld risicovol is, moge duidelijk zijn. "Technologiebedrijven in China zijn vooralsnog overgeleverd aan de grillen van Beijing en een handelsoorlog met het Westen komt deze fondsen niet ten goede. Al met al zijn er met het ontwaken van de Tijger in het Oosten veel kansen, maar ook veel risico’s voor beleggers bijgekomen."

Grondstoffenbeleggers hebben het moeilijk

De zwakke groei van China en de stijgende rentes leiden tot dalende prijzen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De staat van het klimaat 2022: "Recordzonnig en extreem droog"

En ja, de zeespiegel stijgt. Tamelijk onrustbarend rapport van het KNMI.

Conclusie: centrale bankiers communiceren waardeloos

Forward guidance and the ‘Greenspan moment’ https://t.co/wT0aRxz7oP — CFA Society Netherlands (@cfavba) March 14, 2023

Onderwijl is de inflatie weer wat gestegen

Waarom is kaas opeens 30% duurder? Suiker 40%? Hier zijn de nieuwste cijfers van het CBS.