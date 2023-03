Must read: Amerikaanse bankrun raakt Nederlandse banken niet

Neerwaartse bescherming is altijd belangrijk, zeker nu

Bescherming tegen neerwaartse risico's is meer dan een puur defensieve houding. Het is ook onderdeel van een succesvolle offensieve strategie, betoogt Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors. Door de agressieve inflatiepolitiek van centrale banken zijn defensieve strategieën volgens Lagerwaard nu meer dan anders een aanrader.

The $VIX hit a high of 28.97 during the trading day last Friday, its highest level since last October. pic.twitter.com/g5PF5y6gcS — Charlie Bilello (@charliebilello) March 12, 2023

Bullmarkt energiesector nog niet voorbij

Capital Group geeft vijf redenen waarom de bullmarkt voor energie-aandelen nog jaren door kan gaan.

Bankrun raakt (niet) hele sector

Onrust in bankenwereld na problemen bij Amerikaanse techbank, maar de Nederlandse banken hebben er weinig last van.

Bij ING dreigt overigens wel een grote staking, de eerste in de eigen geschiedenis, maar dat heeft weinig van doen met het faillissement van SVB, maar alles met een stevig loonconflict.

Ben Carlson geeft een heldere analyse van de problemen bij SVB en heeft een advies in de aanbieding: "The headlines over the next few days might get very scary. In times like these, it’s important to remind yourself why you’re investing in the first place. Your future self is counting on you not to make rash decisions based on headlines you probably don’t understand."

Mathijs Bouman schetst de ondergang van SVB nog eenvoudiger

De verwachte reactie van Fed lijkt ook duidelijk

Kiss your rate hikes goodbye pic.twitter.com/FbutSa87lR — The_Real_Fly (@The_Real_Fly) March 12, 2023

Vrees voor een hard Amerikaanse landing

Column Jim O'Neill: "Despite signs that inflation in most major economies has peaked and is trending back down, recent data releases have renewed fears that central banks will have to tighten monetary policy still further. In the face of maddeningly mixed signals, much will depend on a few key factors."

Profiteren van buybacks

Bedrijven wereldwijd kopen massaal hun eigen aandelen in en dat ondersteunt de koersen van deze ondernemingen. Met speciale ETF’s kan van deze trend worden geprofiteerd.

Beleggen in Zuidoost-Azië?

Zuidoost-Aziatische aandelen hielden in 2022 het hoofd boven water. Dit was vooral te danken aan de positieve prestaties van Thaise en Indonesische aandelen, maar in Vietnam vond een heuse beurskrach plaats. Morningstar presenteert vijf topfondsen.

Je bent een miljardair in China,

en verdwijnt. Het is link om rijk te zijn in een totalitaire staat, zoals de ultra-rijken in Rusland ook weten.

Wat wil Xi?

China's President Xi Jinping said the country must redouble efforts to ensure stability, and enhance self-reliance on science and technology.



Xi delivered the remarks at the closing of the annual National People’s Congress https://t.co/M7oZHc4Vbh pic.twitter.com/bEaOB2vOoE — Bloomberg TV (@BloombergTV) March 13, 2023

Heropening China maakt weinig uit voor rest wereld

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Uitzonderlijke verhoging

"Auto- en woonverzekering worden flink duurder, tot wel 15 procent." Zo constateert Independer in een artikel van RTL Z.

Huizenprijzen stegen het meest in regio Haarlem en de Zaanstreek

Het CBS schetst de ontwikkeling van de Nederlandse huizenmarkt sinds 2013. Een van de conclusies: wat hard stijgt, daalt ook hard.