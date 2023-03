Must read: Wordt 3,75% de ECB-rentegrens?

Wat zou de maximale rente zijn? Plus: Amerikaanse banken in de problemen, loopt de Duitse inflatie uit de hand en Powell heeft last van nachtmerries.

Fed: ideaal scenario wordt nachtmerrie

Die zachte landing kunnen beleggers wel vergeten. De rente moet in de VS flink omhoog om de economie af te remmen. Maar misschien brengen de cijfers van vanmiddag of dinsdag nog verlichting, schrijft Edin Mujagic.

Waterbeheer is voor elke belegger belangrijk

Iedereen weet inmiddels hoe belangrijk het is zuinig om te gaan met onze zoetwatervoorraden. Dat geldt ook voor beleggers. AXA IM legt uit hoe zij de risico's en kansen van waterstress in kaart brengen.

Grafiek van Daalder: Duitse inflatie loopt uit de hand?

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Oplopende Duitse inflatieverwachtingen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Jammer dat er zo weinig zon is

Nederland op plaats 1 met zonne-energie in Europa. Volgens de meest recente cijfers van CBS was er zelfs zelfs 1072 Wp/inwoner.

Dit jaar gaat NL naar ruim 1250 Wp/inwoner; we blijven dus ook in 2023 nummer 1 staan.

Bron: @SolarEurope

Amerikaanse bankproblemen

At the end of 2022, #SiliconValleyBank had over USD 160 billion in deposits. It 'invested' half of that in US Treasuries & Mortgage-backed securities, with a fair amount of duration.

When deposits flow out, unrealized losses become realized losses.

Wordt dit de top?

ECB seen taking rates to 3.75% peak as bond exit set to quicken

Waar u niet in belegt is net zo belangrijk

Het gaat bij beleggen niet alleen om de juiste aandelen en obligaties kiezen, het gaat er ook om de juiste aandelen en obligaties te mijden. Dat levert misschien wel meer op.

Cash is geen trash meer

Waarom oplopende rentestanden cash weer interessant maakt.

Uitsmijter van de week: deze is altijd leuk en bruikbaar