Must read: Je bent een ultra-groeibelegger en verliest wat

Zijn groene obligaties een fata morgana?

Volgens fondsbeheerder Alexis Bienvenu bij La Financière de l’Echiquier (LFDE) moet de markt van green bonds nog een heleboel hobbels nemen om echt groot te kunnen worden. Een kritische analyse.

Inflatie terug naar 2,5%? Dat is een utopie!

Door het terugdringen van de koolstofuitstoot en de veranderde kijk op werk daalt het aanbod en blijft de inflatie hoog. Dat is de duidelijke mening van Frédéric Leroux van Carmignac, die eerder meer dan minder beleggingskansen ziet. "Want laten we vooral niet bang voor inflatie zijn."

De obligatiemarkt in vijf grafieken

JP Morgan AM gelooft dat obligaties hun oude kracht terughebben van vaste inkomstenbron en hedge tegen dalende aandelenkoersen.

Huidige beursvolatiliteit is logisch

De beursonrust houdt wel nog even aan. Dat is de centrale boodschap van CIO Saira Malik van Nuveen. Het heeft z'n weerslag op haar aandelenvoorkeuren. Grote kansen ziet zij in defensieve aandelen, infrastructuur, aandelen EM én in ... landbouwgrond.

Voor de echte beursonrust moet je tegenwoordig in de obligatiemarkt wezen

So, the #MOVE Index is up > 30% since early February,

while the #VIX is almost unchanged.



Don't forget I just pointed this out ;-) pic.twitter.com/BWo5WhkEOi — jeroen blokland (@jsblokland) March 8, 2023

Wie durft in Italiaanse aandelen te beleggen?

The highest the US PE has ever been in a recession is about 14, suggesting that the S&P 500 is likely to head to 2800-3200 depending on how far earnings decline. https://t.co/Y7NYuwnnn5 — Markets & Mayhem ?? (@Mayhem4Markets) March 8, 2023

De brede markt in 5 grafieken

Deze zijn aangeleverd door Morningstar. Het is vijf grafiekendag vandaag.

De Europese beleidsrente wordt steeds hoger

Beleggers verwachten dat de ECB optrekt naar 4% in september. (nu 2,5%) pic.twitter.com/m1vG5t7VNb — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 9, 2023

In de VS zijn ze al wat verder

A quick reminder... we're seeing the most aggressive rate hike cycle in a very..... long time pic.twitter.com/WNvCiJLcTQ — Ayesha Tariq, CFA (@AyeshaTariq) March 8, 2023

Er is en blijft maar één Warren Buffett

Dat heeft alles te maken met zijn beleggingsstrategie die lastig is te kopiëren. "So if you want to be the “next Warren Buffett” you need three things - be great investors, have a great business structure, and somehow convince regulators to allow you to invest insurance assets completely differently to all your competitors. A tough ask in my view, which is why no one else has come close." Interessant verhaal.

Schroders verhoogt wereldwijde economische groeiverwachtingen

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Belangrijk schemaatje

Focus on what you can control as an investor: pic.twitter.com/sfBrWBh44L — Clay Finck (@Clay_Finck) March 7, 2023

ING reageert op oproep en petitie Fossielvrij

"Koning der dieren, stap uit olie en gas!" Via een advertentie in de Volkskrant (en bijbehorende petitie) roept FossielVrij ING op om per direct te stoppen met het financieren van de olie- en gassector. ING zou volgens de actiegroep met €9 miljard per jaar de grootste fossiel-financier onder Nederlandse banken zijn. Hier is de schriftelijke reactie van ING.

