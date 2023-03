Must read: Bijzondere ontwikkelingen op de obligatiemarkt

Aandelen uit Europa en opkomende markten duidelijk favoriet

Europese ETF-beleggers hebben in de afgelopen maand volgens Philippe Roset van State Street SPDR ETF’s duidelijk positie genomen. Aandelen uit Europa en opkomende markten en kredietwaardige bedrijfsobligaties werden gekocht. Staatsobligaties, Amerikaanse aandelen en goud gingen er juist uit. Sectorvoorkeuren?

Uitsluiten is een slecht idee

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling is niet tegen beleggen in bedrijven met veel uitstoot van broeikasgassen. Tenminste, als deze bedrijven de juiste stappen zetten op weg naar CO2-neutraliteit. Zonder fossiele energiebedrijven en zware industrie geen succesvolle energietransitie.

"Het ergste is achter de rug"

Voor beleggers in opkomende markten komen er mooie tijden aan, zo stellen fondsbeheerders van obligatiebelegger Pimco. Daar zijn diverse redenen voor.

Bijzondere ontwikkelingen op de obligatiemarkt

Wat drijft de CO2-prijs?

Vorige maand klom de koolstofprijs in de EU voor het eerst door de grens van 100 euro per ton. Wat betekent dat? ABN AMRO legt uit.

Beursinformatie is overal

Institutionele beleggers gebruiken bijvoorbeeld Reddit om hun beslissingen te nemen. "And it’s not just Reddit — digital media from newsletters to TikTok are also playing a role." Interessant en logisch.

Waarom nu nog risico's nemen?

Europese bedrijfswinsten houden knap stand

Aandelenspecialist Helen Jewell van BlackRock is positief verrast door de laatste Europese bedrijfswinsten. Ook dit jaar verwacht zij veel van met name de Europese banken en energiebedrijven.

Gevaarlijk signaal

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Klaas Knot verdedigt het nieuwe pensioenstelsel

Radar neemt anti-witwaswet onder vuur

“Banken kijken mee naar al je transacties. En als zij die ongebruikelijk vinden dan stellen ze je vragen. Maar wat is ongebruikelijk? En wat als je geen antwoord kunt geven omdat je geen bonnetjes of facturen meer hebt? Dan kunnen de gevolgen enorm zijn.” Critici vrezen dat het wetsvoorstel leidt tot een bancair sleepnet.

Ook beleggers willen af van fictief rendement

De Belastingdienst gaat ervan uit dat je als particuliere belegger in 2022 gemiddeld 5,53 procent rendement hebt behaald. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt volgens de VEB dat beleggers juist een vermogensverlies van 14 procent om de oren hebben gekregen. De rechter krijgt het druk. RTL Z bericht.